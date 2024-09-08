فنان إماراتي :طائر الفينيق.. نهوض وإبداع من الرماد
جلال لقمان، أول فنان رقمي في الإمارات العربية المتحدة، يعيد بناء نفسه بعد حريق دمر مستودعه وأعماله التي تتراوح قيمتها بين 5 إلى 6 ملايين درهم في مايو/أيار الماضي. التهم الحريق استوديو لقمان، بما في ذلك العديد من الأعمال التي أنشأها على مر السنين.
ورغم الخسارة الفادحة، ظل الفنان البالغ من العمر 57 عاماً مصمماً على مواصلة رحلته في عالم الفن. يقول لقمان: "عندما سمعت أن الحريق حول كل شيء إلى رماد، كان رد فعلي الأول هو إعادة البناء ببساطة. لم يكن هناك وقت لليأس".
وأضاف: "كان الحريق مدمراً. لقد فقدت كل شيء - عملي ومعداتي؛ كل شيء تحول إلى رماد. لكنني لست من النوع الذي يركز على الخسارة. بدلاً من ذلك، أقوم بتوجيه هذه التجربة إلى خلق شيء جديد ومؤثر".
لم يكن طريق لقمان ليصبح أول فنان رقمي في الإمارات خالياً من التحديات.
وبينما كان يعمل في وظائف يدوية مختلفة لدعم دراسته في إدارة الأعمال في الولايات المتحدة، كان شغف لقمان بالفن ينبثق من تشجيع والده الخفي. يتذكر لقمان: "كان والدي يزودني دائمًا بمستلزمات الرسم دون أن يضغط علي لاستخدامها. لقد سمح لي ذلك باختيار الفن بحرية، وهو ما كان أمرًا بالغ الأهمية لتطوري الإبداعي".
وعلى الرغم من ميوله الفنية، قرر لقمان الحصول على شهادة في إدارة الأعمال في الولايات المتحدة، وهو القرار الذي كان مدفوعاً باعتبارات عملية.
"عندما أعربت عن رغبتي في دراسة الفن، نصحني والدي بالسعي إلى مهنة "حقيقية". كان الأمر محبطاً، لكنني قبلت الأمر واخترت العمل التجاري بدلاً من ذلك"، كما أوضح.
بعد وفاة والده، وجد لقمان نفسه يعمل في وظائف متعددة لدعم نفسه وإكمال رحلته الأكاديمية.
عمل كعامل نظافة، ومساعد نجار، وقام بأعمال أخرى غريبة لدعم نفسه ومواصلة دراسته. وقال: "كانت هذه التجارب متواضعة وساعدت في تشكيل تعاطفي وأخلاقيات العمل لدي".
بعد تخرجه بتخصصين في إدارة الأعمال والتصميم الجرافيكي، عاد المقيم في أبوظبي إلى الإمارات العربية المتحدة وبدأ في تطبيق مهاراته في عالم الفن. واجه العديد من الرفض قبل أن يحصل على وظيفة لا تتناسب مع مؤهلاته.
"تقدمت بطلبات لأكثر من 100 وظيفة وحصلت في النهاية على وظيفة براتب 2000 درهم، على الرغم من مؤهلاتي"، يتذكر. وفي النهاية أثمرت إصراره عندما تلقى طلبًا كبيراً لتصنيع 5000 بطاقة تهنئة، مما أدى إلى انطلاق مسيرته المهنية.
وعلى الرغم من التحديات المبكرة، اكتسبت موهبة لقمان الاهتمام بسرعة، مما أدى إلى تكليفه بمشاريع بارزة مثل كتالوج عرض الأزياء الذي تدعمه "أم الإمارات"، سموالشيخة فاطمة بنت مبارك، زوجة الأب المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
بدأ أسلوبه المبتكر وأسلوبه الفريد في التمييز بينه وبين غيره من الفنانين. يقول: "لا يتعلق فني بخلق ما هو متوقع، بل بالتعبير عن موضوعات أكثر عمقًا وظلامًا في كثير من الأحيان".
والآن يحول لقمان مأساة الحريق إلى مشروع فني جديد. ويقول: "أستخدم بقايا الحريق لإنشاء منحوتات جديدة وتجارب غامرة تسلط الضوء على المرونة والتحول".
ويخطط لقمان لتقديم معرض غامر يتفاعل مع حواس متعددة، ويسمح للزوار بتجربة عواقب الحريق ورؤية بقايا أعماله المفقودة. ويقول: "لقد تطور فني، وفي حين لا يمكن تكرار بعض القطع، فإن هذه المرحلة الجديدة تعكس منظورًا مختلفًا للماضي".