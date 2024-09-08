فنان إماراتي :طائر الفينيق.. نهوض وإبداع من الرماد

وبينما كان يعمل في وظائف يدوية مختلفة لدعم دراسته في إدارة الأعمال في الولايات المتحدة، كان شغف لقمان بالفن ينبثق من تشجيع والده الخفي. يتذكر لقمان: "كان والدي يزودني دائمًا بمستلزمات الرسم دون أن يضغط علي لاستخدامها. لقد سمح لي ذلك باختيار الفن بحرية، وهو ما كان أمرًا بالغ الأهمية لتطوري الإبداعي".