الفلسطينيون في دبي: بيوتنا في غزة ذاكرة وليست مجرد جدران وسنعيد بناؤها
يواجه المقيمون في دبي الذين ينحدرون من غزة قرارات صعبة بشأن إعادة بناء منازلهم في وقت لا يزال فيه وقف إطلاق النار هشاً. فبالنسبة للبعض، تشكل منازلهم المدمرة جزءاً من تراثهم الذي يعتزمون حمايته، بينما بالنسبة للآخرين، فهي مجرد مباني لا جدوى من إعادة بنائها.
بالنسبة لزياد البالغ من العمر 52 عاماً، فإن إعادة بناء منزله في غزة هو عمل من أعمال الصمود والأمل. وأوضح: "سأعيد بناء منزلي في غزة بمجرد السماح بذلك. إنه أكثر من مجرد جدران وسقف - إنه ارتباطي بجذوري وإرث عائلتي".
بالرغم من أنه مقيم في الإمارات منذ أكثر من 25 عاماً، إلا أن زياد مصمم على إبقاء ارتباطه بوطنه. فبالنسبة له، لا يتعلق الأمر فقط بتوفير مكان مادي لعائلته، بل هو تأكيد على إرادته في الاستمرار في الحياة رغم التحديات. وأضاف: 'كل طوبة أضعها هي رسالة بأن الحياة لا تتوقف، وأن عائلتي تستحق أن تجد منزلاً يعودون إليه يوماً، بغض النظر عن حجم الغموض التي تحيط بنا."
اختيار التخلي
ورثت رحاب البالغة من العمر 49 عاماً، والتي عاشت في دبي طيلة حياتها وهي صاحبة عمل، منزل والدها الراحل في غزة، وهو المنزل الذي كان يرمز ذات يوم إلى الاستقرار والحب العائلي. وبالنسبة لها، تبدو فكرة إعادة البناء غير مجدية.
قالت "أشعر أن إعادة بناء منزل والدي الراحل لا معنى لها عندما تكون الهدنة مؤقتة فقط. يبدو أن دورات الدمار وإعادة البناء لا تنتهي أبداً، ولا أستطيع أن أتحمل فكرة استثمار الوقت والموارد في شيء قد يتعرض للتدمير مرة أخرى".
وتتذكر رحاب جيداً مدى فخر والدها بمنزله الذي بناه، والألم الذي شعرت به عند رؤيته وقد أصبح ركاماً. وقالت: "قررت أن أبقيه كما هو تذكاراً لما كان، بدلاً من أن أعيش في قلق مستمر بشأن ما قد يحدث لاحقاً." بالنسبة لها، يعني المضي قدماً والبحث عن الراحة في الذكريات بدلاً من الأمل المجهول في إعادة البناء.
بين التفاؤل والمنطق
عيسى، مالك مصنع في الخمسينات من عمره، يشعر بحيرة وقلق. كان مصنعه في غزة يشكل مصدر دخل رئيسي له ولعائلته، ولكن الدمار الذي لحق به جعله يتساءل ما إذا كان من المجدي إعادة بنائه.
"أنا متردد بشأن ما إذا كان ينبغي لي إعادة بناء مصنعي. فمن ناحية، أشعر أن الأمر بمثابة عمل من أعمال التحدي والأمل في استعادة ما فقدته. ومن ناحية أخرى، فإن عدم الاستقرار يجعلني أتساءل عما إذا كان الأمر يستحق الاستثمار المالي والعاطفي"، كما يقول عيسى.
لقد قارن عيسى بين احتمال حدوث مزيد من الخسائر وبين القيمة الرمزية والعملية لإعادة بناء مصدر رزقه. وقال: "أستمر في التساؤل، ماذا لو تكرر ذلك؟ في الوقت الحالي، أنا عالق في حالة من الحيرة، لا أعرف إذا كان من الأفضل إعادة البناء أم أنني يجب أن أقبل الخسارة وأمضي قدماً".
تسلط الحيرة التي يعيشها عيسى الضوء على التكلفة النفسية للعيش في حالة دائمة من عدم الاستقرار، حيث يبدو كل قرار وكأنه مقامرة.
نضال مشترك
بالنسبة لهؤلاء المقيمين، فإن مسألة إعادة البناء في غزة ليست مجرد مسألة لوجستية أو مالية؛ بل إنها مسألة عاطفية عميقة، ومرتبطة بالهوية والتراث والأمل في المستقبل. وفي حين يجد البعض، مثل زياد، القوة في إعادة البناء، يرى آخرون، مثل رحاب، أن التخلي عن الماضي هو شكل من أشكال الحفاظ على الذات. وبالنسبة لعيسى، فإن الرحلة مستمرة، مما يعكس تعقيد اتخاذ القرارات في منطقة حيث السلام فيها هشاً.
قصصهم تبرز المعاناة الأوسع التي يواجهها الآلاف من العائلات المتأثرة بالصراع في غزة، وتسلط الضوء على صمود من يواجهون الخسارة، بينما يواصلون التطلع للأمل بمستقبل أفضل.