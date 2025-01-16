الفلسطينيون في دبي: بيوتنا في غزة ذاكرة وليست مجرد جدران وسنعيد بناؤها

بالنسبة لهؤلاء المقيمين، فإن مسألة إعادة البناء في غزة ليست مجرد مسألة لوجستية أو مالية؛ بل إنها مسألة عاطفية عميقة، ومرتبطة بالهوية والتراث والأمل في المستقبل. وفي حين يجد البعض، مثل زياد، القوة في إعادة البناء، يرى آخرون، مثل رحاب، أن التخلي عن الماضي هو شكل من أشكال الحفاظ على الذات. وبالنسبة لعيسى، فإن الرحلة مستمرة، مما يعكس تعقيد اتخاذ القرارات في منطقة حيث السلام فيها هشاً.