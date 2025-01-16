الفلسطينيون في دبي: بين ترقب وقف إطلاق النار وقلق الوعود الكاذبة

"أحاول أن أظل متفائلة، ولكن يبدو أنه في كل مرة نقترب فيها من السلام، يحدث شيء يعرقله. إذا تم توقيع وقف إطلاق النار، فقد تكون هذه فرصتي أخيرًا لزيارة غزة لأول مرة في حياتي. لم أرها قط إلا من خلال القصص التي يرويها لي والداي، وأريد أن أتواصل مجددًا مع هذا الجزء مني. ولكن أولاً، أحتاج إلى التأكد من أنها آمنة"، كما تقول.