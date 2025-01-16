الفلسطينيون في دبي: بين ترقب وقف إطلاق النار وقلق الوعود الكاذبة
في حين يراقب العالم وينتظر وقف إطلاق النار المتوقع في غزة، يحبس المغتربون الفلسطينيون في دبي أنفاسهم، ممزقين بين الأمل والتشكك. وبالنسبة للعديد منهم، فإن إمكانية السلام تجلب مزيجاً من المشاعر - الارتياح والقلق والتفاؤل الحذر.
وأعربت "فادية م".، وهي سكرتيرة تبلغ من العمر 32 عاماً، عن التأثير الثقيل الذي أحدثه الصراع المستمر على صحتها العاطفية.
"لقد حبسْت أنفاسي منذ بداية الحرب، وهذا الترقب يكاد يكون لا يطاق. أريد أن أصدق أن وقف إطلاق النار سوف يستمر، لكن من الصعب أن أثق بعد كل هذه الوعود الكاذبة"، تقول.
وأضافت فادية: "إذا تم التوقيع على الاتفاق، فإن أولويتي الأولى هي إخراج والدي من غزة. لقد بدأت بالفعل في إجراء مكالمات لمعرفة الأوراق التي قد نحتاجها، لكن كل شيء يبدو غير مؤكد".
"لا أستطيع الاحتفال بعد"
بالنسبة لعمر "ح.، و" هو مدير لوجستي يبلغ من العمر 45 عاماً، فإن فكرة وقف إطلاق النار تثير مشاعر متضاربة.
"إن فكرة وقف إطلاق النار حلوة ومرة في الوقت نفسه. فمن ناحية، يعني ذلك نهاية فورية لإراقة الدماء، ولكن من ناحية أخرى، هل سيعالج ذلك حقاً القضايا الجذرية؟ لدي أسرة في غزة فقدت كل شيء ــ المنازل والأعمال التجارية. وإذا صمد وقف إطلاق النار، فسوف أركز على إرسال الموارد لمساعدتهم في إعادة البناء. ولكن بصراحة، لا أستطيع الاحتفال بعد".
فرصة لإعادة الاتصال
تتمسك"ر.س" ، وهي طالبة ماجستير تبلغ من العمر 27 عاماً، بإمكانية زيارة منزل أجدادها لأول مرة.
"أحاول أن أظل متفائلة، ولكن يبدو أنه في كل مرة نقترب فيها من السلام، يحدث شيء يعرقله. إذا تم توقيع وقف إطلاق النار، فقد تكون هذه فرصتي أخيرًا لزيارة غزة لأول مرة في حياتي. لم أرها قط إلا من خلال القصص التي يرويها لي والداي، وأريد أن أتواصل مجددًا مع هذا الجزء مني. ولكن أولاً، أحتاج إلى التأكد من أنها آمنة"، كما تقول.
الصلاة من أجل التغيير الحقيقي
بالنسبة لأحمد ي.، وهو محاسب يبلغ من العمر 50 عاماً، فإن المخاطر شخصية للغاية.
وقال "من الصعب التعبير بالكلمات عن مدى تأثير وقف إطلاق النار هذا علينا جميعًا. لقد نزحت عائلتي مرات عديدة - لقد فقدوا كل شيء. إذا تم توقيع الاتفاق وصمد، أخطط للبدء فورًا في العمل على نقلهم إلى دبي. لن يكون الأمر سهلاً، لكنني لن أتوقف حتى يصبحوا آمنين. نحن جميعًا نصلي أن تكون هذه بداية للتغيير الحقيقي".
ورغم أن رأي كل من السكان فريد من نوعه، فإن مشاعرهم تعكس المشاعر الجماعية لمجتمع يائس من الاستقرار والأمان. والترقب الذي يسبق اتفاق وقف إطلاق النار محفوف بالأمل في الإغاثة الفورية والشكوك حول ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى سلام دائم.
بينما ينتظر العالم توقيع وقف إطلاق النار، يستعد الفلسطينيون في دبي وحول العالم لما سيأتي بعد ذلك - سواء كان ذلك إعادة التواصل مع أحبائهم، أو إعادة بناء منازلهم، أو ببساطة الحلم بمستقبل أكثر إشراقا.