الفلسطينيون في الإمارات: تصريحات نتنياهو محاولة لمحو هويتنا وثقافتنا
أبدى الفلسطينيون في الإمارات غضبهم وصدمتهم إزاء تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنشاء دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية.
وقالت سميرة، المقيمة في دبي، إن "التصريحات تظهر أن الهدف لم يكن السلام أبدا، بل الإزالة الكاملة للفلسطينيين من أرضنا".
ورفضت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها الأحد هذه التصريحات بشكل قاطع. وقالت الوزارة "تؤكد المملكة أن الشعب الفلسطيني له حق في أرضه، وليس دخيلا أو مهاجرا إليها، ويمكن طرده متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".
كما استنكرت الإمارات بشدة هذه التصريحات الاستفزازية ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب وزير الدولة خليفة شاهين المرر عن تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، وأكد أن سيادة الدولة "خط أحمر"، وأن الإمارات لا تسمح لأي دولة بتجاوزه أو المساس به.
"محو هويتنا"
بالنسبة لبعض الفلسطينيين، كان هذا البيان بمثابة محاولة لمحو ثقافتهم. يقول بلال: "إن تهجير سكان غزة لا يعني نقل الناس فحسب؛ بل يعني محو تاريخنا وهويتنا. لقد رأينا هذا يحدث من قبل، ونحن نرفض السماح بحدوثه مرة أخرى".
وفي مقابلة على القناة 14، كان نتنياهو يرد على محاور أخطأ في الحديث عندما قال "الدولة السعودية" بدلا من "الدولة الفلسطينية" قبل أن يصحح نفسه.
وقال نتنياهو مصححا للمحاور: "دولة فلسطينية، إلا إذا كنت تريد أن تكون الدولة الفلسطينية في المملكة العربية السعودية؛ فهي لديها الكثير من الأراضي"، وأضاف مبتسما خلال المقابلة التي أجريت في واشنطن.
وقالت أسماء المقيمة في الشارقة إنها شعرت بالصدمة والغضب. وأضافت: "في رأيي كفلسطينية، هذا أمر لا يمكن تصوره. إن محاولة تهجير شعب واقتلاعه من أرضه وجذوره أمر لا يمكن لأي شخص شريف أن يقبله، وأنا كفلسطينية، مثل كل فلسطيني، أرفض الفكرة أو حتى مجرد التفكير فيها".
وفي وقت سابق، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراحا صادما لإعادة توطين سكان غزة في أماكن أخرى، وأن "تسيطر" الولايات المتحدة على غزة وتمتلكها، مما أثار انتقادات حادة من عدة دول عربية.
وأكد المرر موقف الإمارات التاريخي الثابت تجاه الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يؤدي إلى حل الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، مشدداً على أنه لا استقرار في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين.
وقالت أسماء التي عاشت في الإمارات طيلة حياتها إن موقف الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني ليس جديدا. وأضافت: "كانت الإمارات دائما في طليعة الدول التي تقدم أي مساعدة يحتاجها شعبي منذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما زال الدعم مستمرا حتى يومنا هذا، لذا لا أستغرب رفضهم للمقترح وإدانته".
وفي الوقت نفسه، قالت سميرة إنها "ممتنة" لرؤية قيادة الإمارات تتخذ موقفًا حازماً ضد مثل هذه "الأفكار الخطيرة". كما دعت زعماء العالم إلى بذل المزيد من الجهود. وقالت: "الكلمات وحدها لن توقف النزوح - نحن بحاجة إلى عمل من المجتمع الدولي".
وقال بلال إنه على الرغم من التصريحات فإنه متفائل بالمستقبل، وأضاف: "إن إدانة الإمارات القوية لتصريحات نتنياهو تمنحنا الأمل في أن المنطقة ستقف ضد أي محاولة لطرد الفلسطينيين من وطنهم".