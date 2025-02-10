الفلسطينيون في الإمارات: تصريحات نتنياهو محاولة لمحو هويتنا وثقافتنا

وقالت أسماء المقيمة في الشارقة إنها شعرت بالصدمة والغضب. وأضافت: "في رأيي كفلسطينية، هذا أمر لا يمكن تصوره. إن محاولة تهجير شعب واقتلاعه من أرضه وجذوره أمر لا يمكن لأي شخص شريف أن يقبله، وأنا كفلسطينية، مثل كل فلسطيني، أرفض الفكرة أو حتى مجرد التفكير فيها".