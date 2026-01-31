"الفضة" تتفوق على الذهب في دبي.. مخزونات تنفد وطلبات بلا سقف

أصبحت الفضة صعبة المنال في سوق دبي's — يقول التجار إن المخزونات استنفدت والمشترين مستعدون لدفع مبالغ إضافية فقط لتأمين المعدن. لقد ارتفع الطلب في الإمارات العربية المتحدة وهذا دفع المستثمرين لدفع علاوات تصل إلى 2000 درهم للكيلوغرام الواحد فوق سعر السوق.

في وقت كتابة تقرير Khaleej Times هذا، كان سعر الفضة في سوق دبي حوالي 16,600 درهم للكيلوغرام. ومع ذلك، قال التجار إن سبائك الفضة المادية غير متوفرة، وعندما تظهر، يتم شراؤها بسرعة وغالبًا بسعر أعلى.

“الفضة غير متوفرة في السوق حاليًا،” قال عمار عكرمي، من المنار للذهب والمجوهرات. “نتلقى استفسارات منتظمة، لكن المخزون المادي استنفد. بعض المشترين مستعدون لدفع حوالي 2000 درهم إضافية للكيلوغرام الواحد فقط لتأمين المعدن.”

وقال إن النقص يُلاحظ في جميع أنحاء السوق، خاصة بين مستثمري التجزئة الذين يرون الفضة تقليديًا بديلاً ميسور التكلفة للذهب. “لم يعد الناس يسألون عن الكمية. إذا كانت الفضة متوفرة، فإنهم يريدون شراءها على الفور،” أضاف عكرمي.

قال راجي سواميناثان، بائع يعمل في سوق الذهب بدبي، إن شركتهم نفدت مخزونها الأسبوع الماضي وما زالت تنتظر تأكيدًا من الموردين. “لقد استنفدنا مخزوننا من الفضة متوقعين إمدادات جديدة، لكن موردنا لم يضمن التسليم بعد،” قال.

“نتلقى مكالمات يوميًا من العملاء يسألون عما إذا كانت الفضة قد وصلت،” أضاف راجي.

وقال أيضًا إن المشترين مستعدون لدفع المزيد. “وافق بعض المستثمرين على دفع علاوة تصل إلى 1500 درهم للكيلوغرام الواحد فوق السعر الفوري. إنهم لا’ يريدون تفويت الفرصة، حتى لو كان ذلك يعني دفع مبلغ إضافي،” قال.

قال اللاعبون في السوق إن هذا الاندفاع مدفوع بمزيج من الطلب الاستثماري والمخاوف بشأن التوفر.

قال عاصم دامودي، مؤسس معرض الذهب والأحجار الكريمة، إن الطلب على الفضة وصل إلى مستويات لم يرها من قبل. “الفضة في ذروة الطلب الآن. لم نر هذا النوع من الاهتمام من قبل،” قال. “الأسعار تتزايد كل يوم تقريبًا.”

قال دامودي إن اهتمام المستثمرين ارتفع بشكل حاد عندما تجاوز سعر الفضة 9000 درهم للكيلوغرام الواحد قبل بضعة أيام. “عندما وصل السعر إلى 9000 درهم، بدأ العديد من الأشخاص في الاستثمار في المعدن. ومنذ ذلك الحين، ازداد الطلب قوة فقط،” على حد قوله.

وأضاف أن الفضة تجذب المستثمرين لأول مرة وأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار فيما وراء الذهب. “يرى الناس الفضة كاستثمار طويل الأجل، وقد أضاف النقص الحالي إلحاحًا،” قال دامودي.

قال التجار إنه بينما قد تتراجع العلاوات بمجرد تحسن العرض، يظل الطلب قويًا في الوقت الحالي. “طالما أن الفضة المادية لا تزال صعبة المصدر، سيستمر المشترون في دفع المزيد،” قال عكرمي.