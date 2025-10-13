الفضة تتألق في الإمارات: 73% مكاسب خلال عام تتفوق على موجة الذهب القياسية

يقول محللون إن أسعار الفضة، التي تفوقت على الذهب هذا العام، قد تواصل أداءها الأفضل مقارنة بالمعدن الأصفر في المدى القريب إلى المتوسط.

فقد شهدت موجة ارتفاع الذهب مكاسب تجاوزت 52% منذ بداية العام، إذ ارتفع سعره من 2,659 دولاراً للأونصة في نهاية العام الماضي إلى 4,017.18 دولاراً في 11 أكتوبر.

أما الفضة، فقد قفزت من 28.78 دولاراً للأونصة العام الماضي إلى 50 دولاراً خلال عطلة نهاية الأسبوع، مسجلة زيادة ضخمة تفوق 73% منذ بداية العام.

وفقاً لجورج بافيل، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "ناغا دوت كوم" (Naga.com)، فإن التوقعات بشأن الفضة في المدى القريب إلى المتوسط ما تزال تميل نحو الارتفاع بفضل الأساسيات القوية للسوق.

قال بافيل: "يواجه السوق عجزاً هيكلياً مستمراً في المعروض منذ عدة سنوات، مع توقعات بتجاوز الطلب للإمدادات. ويُعزى الطلب إلى الاستخدام الصناعي المكثّف في مجالات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا، إضافة إلى تجدد الاهتمام بالاستثمار في الأصول الآمنة".