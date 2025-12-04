"الفخر فعل"..مواطنون ومقيمون يعززون جمال مدن الإمارات

بعد عطلة نهاية أسبوع مليئة بالاحتفالات والفعاليات، تُركت العديد من التجمعات في الإمارات مليئة بالمخلفات وبقايا زينة الاحتفالات.

شارك العديد من السكان مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر المناطق التي جرت فيها الاحتفالات وكمية القمامة المتروكة في الشوارع، معبرين عن استيائهم من انتشار المخلفات في كل مكان.

و تمت دعوة السكان في جميع أنحاء الإمارات للانضمام إلى حملة تنظيف وطنية يوم الأربعاء 3 ديسمبر، مستوحاة من دعوة للعمل أطلقتها الشيخة شما بنت خليفة آل نهيان، الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ "فرونتير 25".

عقب احتفالات اليوم الوطني الإماراتي الـ 54، عبرت الشيخة شما على وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائها من القمامة المتروكة في الشوارع. وشاركت مع متابعيها على "إنستغرام" قائلة: "يُحزنني أن أرى مدينتنا غارقة في القمامة بعد يوم احتفالي مهم كهذا". وأضافت: "بروح العيد الوطني، لننظف مدينتنا."

تلا ذلك تعبئة سريعة حولت المشاعر إلى أفعال. في غضون ساعات، قام مكتبها، بالتعاون مع "تدوير" (شركة أبوظبي لإدارة النفايات)، بتنظيم مبادرة "الفخر يتحول إلى فعل" (Pride into Action). وسرعان ما تم تحديد نقاط التجمع، وطُلب من المتطوعين المساعدة في استعادة جمال مجتمعاتهم.

وكتبت الشيخة شما على "قصة إنستغرام" الخاصة بها إلى جانب مواقع التجمع في أبو ظبي: "حتى لو لم تتمكنوا من المجيء إلى أي من المواقع، يمكنكم المساهمة من خلال القيام بدوركم أينما كنتم في الإمارات".

استجاب المجتمع بحماس: انضم مواطنون ومقيمون وعائلات وفرق شركات إلى الجهد، مزودين بالقفازات والحقائب، موحدين في عزمهم على استعادة جمال المدينة.