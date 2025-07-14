الفجيرة: نفقان وشبكة تصريف عملاقة لتطوير الطرق الداخلية

باشرت إمارة الفجيرة في تطوير العديد من الطرق الداخلية ضمن المرحلة التاسعة من مشروع شبكة الطرق الداخلية.

ويمتد المشروع على طول 31 كيلومتراً، ويغطي طرقاً في دبا الفجيرة، الحيل، قراط، قدفع، وادي السدر، سيجي، ثوبان، هبهب، القرية، وادي سهم، الفرفار، وأوحلة.

تفاصيل المشروع: شبكة تصريف وأنفاق جديدة

وقال سالم محمد علي المكسح، مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة بالفجيرة، إنه سيتم إنشاء شبكة تصريف لمياه الأمطار بطول 77 كيلومتراً في الفجيرة ضمن المشروع.

كما سيشهد المشروع إنشاء نفقين جديدين: أحدهما في منطقة الشريعة بطول 1.2 كيلومتر، والآخر أمام مستشفى الشيخ خليفة العام بطول 1.4 كيلومتر.

ستشمل أعمال الطرق أيضاً الإضاءة، واللافتات، ومطبات السرعة، ومواقف السيارات الجانبية، ومعابر المشاة المزودة بإشارات ضوئية على طرق الكورنيش، وشارع الشيخ زايد، والغرفة. سيساعد هذا في تنظيم حركة المرور وضمان السلامة العامة للسائقين.

ويأتي هذا المشروع بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.