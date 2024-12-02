الإمارات
الفجيرة: ضبط مخالفين لاستخدام بخاخات الحفلات في العيد الوطني
أوضحت الشرطة عبر حسابها على إنستغرام أن المحتجزين انتهجوا أسلوباً غير لائق في الاحتفال.
أوقفت شرطة الفجيرة صاحب مخيم وعدداً من المحتفلين الذين استخدموا بخاخات الحفلات احتفالاً بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الشرطة عبر حسابها على إنستغرام أن المحتجزين انتهجوا أسلوباً غير لائق في الاحتفال.
كما ضبطت شرطة الفجيرة، يوم أمس الأحد، عدداً من السائقين المتهورين في منطقة الفقيت.
وخلال شهر نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة الداخلية الإماراتية 14 قاعدة منظمة لاحتفالات اليوم الوطني الثالث والخمسين.
وتنص هذه القواعد على ضرورة التزام المحتفلين بعدم تنظيم أو المشاركة في المسيرات والتجمعات العشوائية، مع الالتزام بقواعد المرور واتباع تعليمات ضباط الشرطة.
كما يُحظر على السائقين والركاب والمشاة على حد سواء استخدام بخاخات الاحتفالات.