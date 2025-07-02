الفجيرة تعزف "بيتهوفن": طريق يحوّل رحلة القيادة إلى لحن خالد

شُيّد هذا الشارع الموسيقي، الذي يبلغ طوله قرابة كيلومتر واحد، أمام مقر شرطة الفجيرة مباشرةً، ليحوّل التنقل اليومي إلى سيمفونية رائعة. تُصدر شرائط الصوت، المصممة بعناية فائقة على سطح الطريق، جزءًا من سيمفونية بيتهوفن التاسعة عند القيادة عليها بوتيرة ثابتة، في مشروع يُصنّف بأنه الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.