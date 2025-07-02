الفجيرة تعزف "بيتهوفن": طريق يحوّل رحلة القيادة إلى لحن خالد

ليس من المعتاد أن تعزف إطارات سيارتك موسيقى بيتهوفن. ولكن على امتداد هادئ من شارع الشيخ خليفة، مُحاطًا بجمال جبال الفجيرة الوعرة، هذا ما يحدث بالضبط، ولا يشبع منه السكان.
شُيّد هذا الشارع الموسيقي، الذي يبلغ طوله قرابة كيلومتر واحد، أمام مقر شرطة الفجيرة مباشرةً، ليحوّل التنقل اليومي إلى سيمفونية رائعة. تُصدر شرائط الصوت، المصممة بعناية فائقة على سطح الطريق، جزءًا من سيمفونية بيتهوفن التاسعة عند القيادة عليها بوتيرة ثابتة، في مشروع يُصنّف بأنه الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.
ما بدأ كمبادرة فنية عامة إبداعية أطلقتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، سرعان ما أصبح معلمًا محليًا وحدثًا بارزًا على مواقع التواصل الاجتماعي. لم يعد مجرد عمل فني تركيبي، بل أصبح سببًا لتغيير المسار.
قال عمر العبيدلي، أحد سكان الفجيرة: "أسافر ثلاث مرات أسبوعياً على هذا الطريق، لكنني لاحظت الموسيقى لأول مرة يوم الأحد أثناء عودتي من مليحة".
في البداية، ظننتُ أن ضغط إطاراتي منخفض، كما تعلم، ذلك الصوت الغريب الذي أسمعه أحيانًا. لكن بعد ذلك، ازداد الصوت قوةً وإيقاعًا، فأدركتُ أنها موسيقى حقيقية.
شاهد فيديو للسيارات التي تمر فوقنا أدناه:
يقول عمر إنه الآن يسلك المسار الأخير عمدًا كلما سلك هذا الطريق. "أصبح جزءًا من روتيني الآن. لن تصدق، لكنني أحيانًا أبطئ قليلًا قبل الامتداد مباشرةً، لأتأكد من عدم وجود سيارات خلفي، ثم أقود بسرعة ١٠٥ كم/ساعة بالضبط. أشعر وكأن الطريق يرحب بي."
حتى الزوار من خارج الإمارة يقطعون هذه الرحلة لمجرد الاستمتاع بلحن الطريق غير المألوف. قال عمرو أحمد كاظم، أحد سكان دبي الذي زار الفجيرة يوم الثلاثاء: "تحولت سيارتي فجأة إلى بيانو".
كنتُ وحدي، ذاهبًا إلى اجتماع، وفجأةً سمعتُ نغمةً أسفل السيارة. ظننتُ أنني أتخيلها. لم أكن أعلم أن الطرق قادرة على فعل ذلك.
لقد اعتدنا على أصوات أبواق السيارات وضجيج المرور، لذا فإن سماع موسيقى إطاراتك أمرٌ مُبهجٌ للغاية، كما أضاف. "يبدو الأمر كما لو أن الطريق يقول لك: 'اهدأ، أنت الآن في الفجيرة'."
حتى أن البعض يخطط لرحلات كاملة حول الطريق الموسيقي. قالت نيدا أمان، التي جاءت مع زوجها وطفليها خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد مشاهدة فيديو على الإنترنت: "سافرنا بالسيارة من دبي لمجرد استكشافه. شاهد زوجي مقطع فيديو على إنستغرام، فبدأنا نحزم الوجبات الخفيفة ونركب السيارة".
لم يكن لدى طفليها، اللذين يبلغان من العمر 8 و12 عامًا، أي فكرة عن سبب الرحلة. قالت: "كانا في المقعد الخلفي عندما بدأت الموسيقى، وصُدما في البداية. ظنّا أنها مزحة أو ربما خلل في نظام الموسيقى في السيارة". الآن يُطلقان عليها اسم "طريق الغناء".
كيفية الحصول على الموسيقى المثالية
وبحسب تحليل صحيفة "خليج تايمز" ، إليكم الطريقة التي يمكن للسائقين من خلالها الاستمتاع باللحن في أفضل حالاته:
حافظ على السرعة المثالية البالغة 100 كيلومتر في الساعة لإنتاج نوتات موسيقية واضحة ودقيقة.
التزم بالمسار الأخير (أقصى اليمين) - يتم وضع شرائط الدمدمة الموسيقية على هذا الجانب.
قم بمحاذاة إطاراتك اليمنى مباشرة فوق شرائط الاهتزاز البيضاء - تأكد من دوران الإطار بالكامل بدقة على الشريط.
حافظ على توجيه سيارتك ثابتًا ومستقيمًا، حتى الانحراف الطفيف قد يؤدي إلى تشويه اللحن أو كتمه.
تجنب الانحراف كثيرًا إلى اليسار أو اليمين لأن المحاذاة السيئة تؤدي إلى نغمات مكتومة أو غير متناغمة.
قم بإيقاف تشغيل الراديو وخفض النوافذ إذا لزم الأمر، حيث أن الحفاظ على هدوء المقصورة يساعدك على سماع اللحن بوضوح.
نصائح السلامة أثناء القيادة على الطريق الموسيقي
لا تسجل أثناء القيادة - قم بتسليم الهاتف لأحد الركاب لتجنب تشتيت الانتباه.
تحقق من المركبات من حولك - كن على دراية بالسيارات أمامك وخلفك قبل تغيير المسارات.
تجنب الكبح المفاجئ لأنه قد يفاجئ السائقين خلفك ويعطل تدفق حركة المرور.
ابق في مسارك، ولا تنحرف أثناء محاذاة إطاراتك فوق الشريط.
أفسح المجال عندما تكون هناك حاجة لذلك؛ فليس كل الناس حاضرين من أجل الموسيقى.
وأكد علي عبيد الحفيتي، مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أن المشروع سيكون دائمًا. وقال: "اختيرت سيمفونية بيتهوفن التاسعة لأنها عالمية ومعروفة عالميًا".
وأضاف أن الإمارة تخطط لإطلاق مشاريع مماثلة في مناطق أخرى تتضمن مؤلفات موسيقية محلية، سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.
لذا، في رحلتك القادمة إلى الفجيرة، اسلك الطريق الخلاب على طول شارع الشيخ خليفة. انتقل إلى المسار الأخير، وابتعد عن الضوضاء، ودع إطارات سيارتك تعزف موسيقى بيتهوفن.