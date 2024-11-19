الفجيرة تستعد لاستقبال آلاف الزوار في اليوم الوطني الـ 53

ولتعمّ الفرحة جميع أرجاء الإمارة، ستُقام الاحتفالات في مواقع متعددة، تشمل دبا الفجيرة والطويين والقرية ومسافي والسيجي ووم ومربح وأوحلة، وغيرها، بهدف ضمان مشاركة واسعة في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع أبناء الدولة.