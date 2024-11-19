الفجيرة تستعد لاستقبال آلاف الزوار في اليوم الوطني الـ 53
يستعد سكان الفجيرة للاحتفال باليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدى أيام عديدة، وفقاً لما أعلنته اللجنة المنظمة لعيد الاتحاد في الإمارة.
ولتعمّ الفرحة جميع أرجاء الإمارة، ستُقام الاحتفالات في مواقع متعددة، تشمل دبا الفجيرة والطويين والقرية ومسافي والسيجي ووم ومربح وأوحلة، وغيرها، بهدف ضمان مشاركة واسعة في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع أبناء الدولة.
ولضمان مشاركة مجتمعية واسعة، حرصت اللجنة المنظمة على تصميم احتفالات متنوعة في الفجيرة ودبا الفجيرة والمناطق المحيطة بهما، بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي والتعبير عن فرحة الوطن بهذه المناسبة الوطنية.
وأكد محمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري في إمارة الفجيرة، جاهزية الإمارة لاستقبال آلاف الزوار والمشاركين في احتفالات اليوم الوطني.
كما أشار إلى أن الاستعدادات تجري بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.