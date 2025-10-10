الفجيرة تستضيف المؤتمر الدولي للخط والزخرفة

تستعد إمارة الفجيرة لتعزيز مكانتها على خريطة الفعاليات الثقافية العالمية، باحتضانها النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للخط والزخرفة برعاية كريمة من ولي عهد الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ويأتي هذا الحدث الذي تنظمه مدرسة الخط والزخرفة ليؤكد استمرار ازدهار المشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُقام في فندق دبل تري هيلتون الفجيرة في الفترة ما بين 18 و19 أكتوبر الجاري.
إحياء الفنون التقليدية وتعزيز التبادل الحضاري
بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى، تفتح الفجيرة أبوابها مجدداً لاستقبال نخبة من المتخصصين، الفنانين، الخطاطين، والباحثين في مجال الفنون الإسلامية البصرية من مختلف أنحاء العالم.
يهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى إحياء وتطوير الفنون التقليدية، وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين المهتمين داخل وخارج الدولة. كما يسعى إلى خلق فضاء للحوار الفني والبحثي، حيث سيتم مناقشة أحدث الأساليب والتقنيات والنظريات المعاصرة. ويولي المؤتمر أهمية خاصة لتشجيع المشاركة المجتمعية والإبداعية من خلال استقطاب جمهور متنوع يهتم بالفنون الإسلامية والتراث البصري الغني.
منصة دولية لدمج الأصالة بالمعاصرة
يمثل مؤتمر الفجيرة منصة دولية فريدة تنطلق من قلب الإمارة، وتجمع بين الإبداع الفني والبحث الأكاديمي. حيث يتيح للحضور فرصة استعراض دراسات متخصصة ونقاشات معمقة حول تطور الفنون التقليدية عبر العصور. كما يسلط الضوء على السبل المثلى لدمج الموروث الجمالي الغني مع الممارسات الفنية المعاصرة، مؤكداً على أهمية مواكبة التغيرات والتجديدات في العالم الحديث.
من خلال هذه الاستضافة، تؤكد الفجيرة التزامها المستمر بدعم المبادرات الثقافية والفنية التي تبرز الهوية الوطنية وتعزز الحضور الإماراتي في المشهد الإبداعي العالمي، وتواصل ترسيخ موقعها كمركز فعال للحوار الثقافي وفضاء مفتوح لتلاقي الحضارات عبر الخط والزخرفة.
برنامج معرفي حافل بالتاريخ والابتكار
يتضمن جدول أعمال المؤتمر ليومين برنامجاً معرفياً غنياً يجمع بين الخبرة الأكاديمية والممارسة الفنية، ويُختتم بتكريم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي.
اليوم الأول: الهندسة والجماليات
يتضمن اليوم الأول جلسات مهمة منها جلسة "الهندسة في الفن الإسلامي: الأعداد، الشكل، وطبيعة الفضاء" والتي ستستعرض العلاقة بين الرياضيات، العمارة، والزخرفة الإسلامية. وتتنوع المحاضرات بعد ذلك لتغطي موضوعات المخطوطات المصورة بين الكتب الأدبية والعلمية، وفن الخط في العصر التيموري، ودور المخطوطات في التراث الوثائقي والثقافي غير المادي المسجل في اليونسكو، بالإضافة إلى جماليات الخط العربي والفلسفة والتعبير البصري في مجموعة تمبكتو.
أما الجلسات المسائية فتركز على الخط الأندلسي وأبعاده الجمالية، فن التذهيب وتغليف المصاحف، وجماليات الخط والزخرفة الإسلامية في بيت المخطوطات بالشارقة، بالإضافة إلى محاضرة فريدة عن إعادة تأويل التقاليد عبر جسر بين الخط العربي وفن الحروف الطباعية اليابانية.
اليوم الثاني: ثقافات المخطوطات والابتكار الرقمي
اليوم الثاني يتضمن محاضرة حول ثقافات المخطوطات في العالم الإسلامي، تليها مناقشة لمنهج مبتكر في الخط العربي مستوحى من شواهد مكة. وتغطي الجلسات مواضيع متعددة تشمل: التجليد الإسلامي كمهنة متعددة الأساليب، وتحليل الزخارف الجصية في العمارة النجدية، والربط بين الهندسة المقدسة والابتكار الرقمي.
كما سيتم تقديم محاضرات حول الفن الدقيق والمنمنمات، ورمزية الزخارف في لوحات الزجاج، وجلسة عن كشف تراث المخطوطات في جنوب شرق الجزيرة العربية.
يؤكد هذا البرنامج المتنوع دور مؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة كمنصة فنية وثقافية رائدة تجمع بين عراقة التراث وعبقرية الإبداع المعاصر، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون والحوار الثقافي.