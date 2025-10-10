الفجيرة تستضيف المؤتمر الدولي للخط والزخرفة

يتضمن اليوم الأول جلسات مهمة منها جلسة "الهندسة في الفن الإسلامي: الأعداد، الشكل، وطبيعة الفضاء" والتي ستستعرض العلاقة بين الرياضيات، العمارة، والزخرفة الإسلامية. وتتنوع المحاضرات بعد ذلك لتغطي موضوعات المخطوطات المصورة بين الكتب الأدبية والعلمية، وفن الخط في العصر التيموري، ودور المخطوطات في التراث الوثائقي والثقافي غير المادي المسجل في اليونسكو، بالإضافة إلى جماليات الخط العربي والفلسفة والتعبير البصري في مجموعة تمبكتو.