الفجيرة تحتفي بمبدعي الخط العربي والزخرفة في ختام النسخة الرابعة لمسابقتها الدولية

وفي كلمتها أكدت الدكتورة إسراء الهمل، مديرة مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة، أن المدرسة تواصل تجسيد رؤيتها الثقافية الهادفة إلى دعم الفنون الإسلامية وتمكين جيلٍ جديدٍ من المبدعين، مؤكدة أن المسابقة تُرسّخ مكانتها كأحد أهم الأحداث الفنية العالمية التي "تربط الماضي بالحاضر، وتفتح للفنون الإسلامية آفاقًا جديدة من الإشراق في المشهد الثقافي الدولي".