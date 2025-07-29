"الفجيرة تتذكر فيضانات 2022 التاريخية: جهود بطولية وإنقاذ 900 شخص وسط التحديات

قبل ثلاثة أعوام، شهدت الفجيرة فيضانات غير مسبوقة حيث سار السكان في مياه وصلت إلى مستوى الفخذين بعد أن تعرضت الإمارة لأثقل هطول أمطار خلال 27 عامًا.

تضافرت جهود قادة الدولة لمواجهة الظروف غير المتوقعة، إذ أمروا الجيش بدعم جهود الإنقاذ. تم إنقاذ نحو 900 شخص بعد الفيضانات المفاجئة التي ضربت الإمارات الشمالية، بينما تم وضع أكثر من 3,897 فردًا في ملاجئ مؤقتة في الفجيرة والشارقة.

بعد يومين من الأمطار المتواصلة، سجلت محطة ميناء الفجيرة 255.2 ملم من الأمطار، وهي الأعلى في الإمارات خلال يوليو. وحلت مصفوت في المرتبة الثانية بـ 209.7 ملم، وجاء مطار الفجيرة ثالثًا بتسجيل 187.9 ملم من الأمطار.

تسببت الأمطار في دمار البنية التحتية، وترك السكان محاصرين، حيث لجأ الكثيرون إلى الفنادق التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار تزامنًا مع زيادة الطلب.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.