الفجيرة: انتهاكات بحرية تهدد الشعاب المرجانية والسلاحف

أعلنت هيئة البيئة في الفجيرة، الثلاثاء، عن رصد العديد من المخالفات البيئية في عدد من مواقع الغوص على طول سواحل الإمارة.
ومن بين هذه الممارسات غير القانونية التخلص من شباك الصيد المهجورة في قاع البحر، مما يضر بالشعاب المرجانية والسلاحف والأسماك ويشكل خطرا مباشرا على حياتهم.
وسجلت فرق التفتيش التابعة لهيئة البيئة في الفجيرة أيضاً أنشطة غوص غير قانونية داخل المناطق البحرية المحمية، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً للمعايير البيئية المعتمدة.
كما تم إسقاط المراسي التقليدية في المناطق الغنية بالشعاب المرجانية، وهي ممارسة ضارة أدت إلى كسر أو إتلاف أجزاء من المرجان الطبيعي قبالة سواحل الإمارة.
وأوضحت الهيئة أن هذه المخالفة جاءت رغم توفر عوامات الربط المخصصة والتي توفر بديلاً أكثر أماناً يحمي قاع البحر من أضرار إسقاط المراسي بشكل مباشر.
وأكدت الهيئة في تصريحات نشرتها صحيفة الإمارات اليوم، أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة الاتحادية والمحلية ذات الصلة، مشيرة إلى أن هذا الالتزام مسؤولية تقع على عاتق جميع مشغلي الأنشطة البحرية.
وأضافت أنه ينبغي تدريب المرشدين والغواصين على الممارسات البيئية المستدامة وكيفية التفاعل مع الحياة البحرية والنظم البيئية قبل الخروج إلى البحر.
الحصول على رخصة غوص من هيئة البيئة في الفجيرة إلزامي قبل ممارسة أي أنشطة غوص داخل المحميات البحرية. يُمنع منعًا باتًا استخدام الدراجات المائية أو أي شكل من أشكال الغوص في المناطق المخصصة لتنمية الحياة البحرية.
تمتد المحميات البحرية في الفجيرة على طول ساحل دبا الفجيرة، ولا يسمح داخل هذه المحميات بجميع أشكال الصيد والأنشطة التي تسبب التلوث أو الإضرار بالشعاب المرجانية.
ويسمح بالغوص فقط لمراقبة التنوع البيولوجي البحري أو إجراء البحوث والتجارب العلمية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه ومراكز الأبحاث وجمعية الإمارات للغوص.
أصدرت هيئة حماية البيئة البحرية في الإمارة بيانًا تُخلي فيه مسؤوليتها عن أنشطة الغوص الفردية التي تُجرى على أعماق تتجاوز تسعة أمتار. كما شدّدت على أهمية تجنب أي تفاعل مع الأنواع البحرية المحمية، وخاصةً الرخويات والأسماك السامة التي قد تلسع عند ملامستها. ويُنصح الغواصون بشدة باليقظة والابتعاد عن أسماك القرش التي تكثر في هذه المياه، حفاظًا على سلامتهم وسلامة النظام البيئي البحري.
وحثت السلطات البحرية والهواة على الإبلاغ فورًا عن أي علامات تلوث أو ضرر بالحياة البحرية عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 800368.