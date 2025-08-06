الفجيرة: انتهاكات بحرية تهدد الشعاب المرجانية والسلاحف

أصدرت هيئة حماية البيئة البحرية في الإمارة بيانًا تُخلي فيه مسؤوليتها عن أنشطة الغوص الفردية التي تُجرى على أعماق تتجاوز تسعة أمتار. كما شدّدت على أهمية تجنب أي تفاعل مع الأنواع البحرية المحمية، وخاصةً الرخويات والأسماك السامة التي قد تلسع عند ملامستها. ويُنصح الغواصون بشدة باليقظة والابتعاد عن أسماك القرش التي تكثر في هذه المياه، حفاظًا على سلامتهم وسلامة النظام البيئي البحري.