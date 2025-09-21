الفجيرة: المؤبد والإبعاد لآسيويين بتهمة تهريب المخدرات

كشفت وثائق المحكمة أن المتهم الأول، البالغ من العمر 30 عامًا، جلب الأقراص إلى الإمارات في يونيو/حزيران الماضي. وعثر المسؤولون على الأقراص مخبأة في حقيبته أثناء تفتيش مطار الفجيرة. واعترف المتهم بشراء الأقراص من أحد الأسواق الهندية بناءً على طلب المتهم الثاني، الذي تكفل بنفقات سفره ووعده بمبلغ 2000 روبية (83.21 درهمًا إماراتيًا) في المقابل.