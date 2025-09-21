الفجيرة: المؤبد والإبعاد لآسيويين بتهمة تهريب المخدرات

قضت المحكمة الاتحادية الابتدائية في الفجيرة (قسم الجرائم الكبرى) بالسجن المؤبد على آسيويين بتهمة تهريب وحيازة 925 قرصاً مخدراً عبر مطار الفجيرة الدولي.
وبالإضافة إلى السجن المؤبد، أمرت المحكمة بمصادرة المخدرات، وإبعاد المحكوم عليهم بعد قضاء عقوبتهم، وسداد الرسوم القضائية، ودفع مبلغ 2000 درهم للمحامي المعين من قبل المحكمة.
أشارت السلطات إلى أن الرجلين قدما تفسيرات متضاربة بشأن الحبوب، إذ ادعى أحدهما أنها لعلاج غازات المعدة، بينما قال الآخر إنها منشطات جنسية. ومع ذلك، أكد تحليل الطب الشرعي احتواء الأقراص على المورفين والبابافيرين، وكلاهما مدرج ضمن المواد الخاضعة للرقابة من الجدول الأول بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة.
كشفت وثائق المحكمة أن المتهم الأول، البالغ من العمر 30 عامًا، جلب الأقراص إلى الإمارات في يونيو/حزيران الماضي. وعثر المسؤولون على الأقراص مخبأة في حقيبته أثناء تفتيش مطار الفجيرة. واعترف المتهم بشراء الأقراص من أحد الأسواق الهندية بناءً على طلب المتهم الثاني، الذي تكفل بنفقات سفره ووعده بمبلغ 2000 روبية (83.21 درهمًا إماراتيًا) في المقابل.
أُلقي القبض على المتهم الثاني، البالغ من العمر 36 عامًا، في يوليو/تموز في مطار دبي الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد. وأبلغ المحققين أنه طلب من الرجل الأول تسليم الأقراص إلى طرف ثالث مقابل 5000 روبية (208 دراهم)، بالإضافة إلى 10000 روبية (416 درهمًا) كمكافأة. وادعى أنه يعتقد أن الأقراص منشطات جنسية.
أنكر الرجلان علمهما باحتوائها على مواد مخدرة. إلا أن المحكمة أشارت إلى تناقض أقوالهما، وتعمد إخفاء المخدرات، ومحاولة المتهم الثاني الفرار، وقضت بأنهما كانا على علم بمحتوى المخدرات، وكانا ينويان الاتجار بها.
واستناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن المخدرات، أكدت المحكمة أن الكمية الكبيرة من الأقراص تدل على نية الاتجار وليس الاستخدام الشخصي.
وبناء على ذلك، صدرت أحكام بالسجن المؤبد على الرجال، وتمت مصادرة المخدرات المضبوطة، وسيتم ترحيلهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم.