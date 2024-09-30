الفجيرة:مصادرة معدات صيد غير قانونية وملاحقة المتورطين
تحركت فرق هيئة البيئة في الفجيرة على الفور بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر استخدام معدات لصيد الحيوانات البرية في منطقة جبلية بالمدينة.
وتمكن فريق التنوع البيولوجي في هيئة البيئة بالفجيرة من تحديد الموقع المهجور الذي ظهر في مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعند الوصول إلى الموقع، تبين أن أدوات الصيد قد تم زرعها بالفعل لصيد الحيوانات في المناطق البرية المفتوحة التي تلجأ إليها بحثًا عن السلام والهدوء في الطبيعة بعيداً عن الأنشطة البشرية.
وعلى الفور قامت الفرق المختصة بمصادرة كافة المعدات.
وتعمل الهيئة حالياً على ضبط المتورطين في هذا الفعل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم نظراً لتصرفاتهم غير القانونية التي تسببت في أضرار بالبيئة.
ودعت الهيئة كافة أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر في المناطق البرية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر رقم الهيئة المجاني 800368.