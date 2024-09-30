الفجيرة:مصادرة معدات صيد غير قانونية وملاحقة المتورطين

وعند الوصول إلى الموقع، تبين أن أدوات الصيد قد تم زرعها بالفعل لصيد الحيوانات في المناطق البرية المفتوحة التي تلجأ إليها بحثًا عن السلام والهدوء في الطبيعة بعيداً عن الأنشطة البشرية.