الفجيرة:صائد العسل الصغير يتابع إرث العائلة منذ أجيال

ويروي أحمد قصته الخاصة، فيقول: "في إحدى المرات، وصلت إلى مكان مرتفع في الجبال ووجدت قرصين من العسل، فجمعت أحدهما، لكنني لاحظت أنني لا أستطيع النزول، وقضيت ساعة أحاول معرفة كيفية النزول. كنت وحدي، ولم تكن هناك إشارة لطلب المساعدة. وفي النهاية، تمكنت من النزول بأمان، لكن الأمر كان مخيفًا".