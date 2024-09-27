الفجيرة:أحمد الحفيتي يعزز الاكتفاء الذاتي بزراعة الكاكاو
حقق مزارع إماراتي يبلغ من العمر 50 عاماً إنجازات بارزة في المشهد الزراعي بإمارة الفجيرة من خلال زراعة الكاكاو ومجموعة متنوعة من النباتات الاستوائية لتعزيز مصادر الغذاء في دولة الإمارات.
أحمد الحفيتي، الذي استورد بذور الكاكاو من أوغندا ودول أخرى، قام بزراعة أكثر من 6,000 شجرة كاكاو وباع حوالي 1,000 نبتة، محولاً شغفه إلى مشروع زراعي مزدهر.
شجرة الكاكاو قصيرة نسبياً، حيث يتراوح ارتفاعها بين 15 و25 قدماً، وتحتاج إلى حوالي خمس سنوات لتنضج وتبدأ في إنتاج ثمار الكاكاو. ثم يتم حصاد هذه الثمار، وتعتبر حبوب الكاكاو أو الكاكاو المكون الرئيسي لإنتاج الشوكولاتة.
يُقال إن شجرة الكاكاو نشأت في منطقة حوض الأمازون العليا، التي تشمل البرازيل وكولومبيا والبيرو. وقد أوضح أحمد الحفيتي لـ "خليج تايمز" أن التربة الطينية في الفجيرة والمناخ الرطب يوفران بيئة مثالية لزراعة الكاكاو في الإمارات.
من الخدمة العسكرية إلى الزراعة
الحفيتي ضابط متقاعد من الجيش الإماراتي، وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الرعاية الصحية من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شهادة الماجستير في الخدمات الطبية وإدارة المستشفيات من المملكة المتحدة.
أعرب الحفيتي عن أن طموحه الأصلي كان أن يصبح مهندساً زراعياً، لذلك ليس من الغريب أنه بعد خدمته العسكرية اتجه إلى الزراعة، حيث بدأ أولاً برعاية النباتات النادرة في منزله.
واستذكر الحفيتي مصدر إلهامه قائلاً إنه خلال دراسته في لندن في عام 1997 التقى بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقال: "سألنا عن دراستنا ودعانا إلى مزرعته"، وأضاف: "كما شاركنا الشيخ زايد أفكاره حول زراعة التفاح في إحدى الجزر بأبوظبي."
وتابع الحفيتي: "ومنذ ذلك الحين، كلما سافرت، أحرص على زيارة المشاتل الزراعية المحلية".
نال الحافيتي العديد من الجوائز تقديراً لجهوده في مجال الزراعة، بما في ذلك جائزة أفضل مؤثر في مجال الزراعة، كما تم تكريمه في الفعاليات الدولية. وتمت دعوته لحضور معرض زراعي في سريلانكا.
تعزيز الاكتفاء الذاتي
قال الحفيتي: "هدفي الرئيسي هو تعزيز الاكتفاء الذاتي والاستدامة"، مشدداً على أهمية إنتاج وتوزيع البذور المحلية.
وأضاف أن رؤيته تتجسد في إنشاء مدينة زراعية تركز على التعليم والتجريب، لتعزيز الترابط بين المجتمع والممارسات المستدامة. وأردف قائلاً: "أتمنى أن أرى مدينة زراعية متخصصة في التعليم والتجارب والسياحة".
وتعد جهود الحفيتي بمثابة شهادة على إمكانات الزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية مع إلهام الأجيال القادمة.
فيما يتعلق بزراعة الكاكاو، أوضح الحفيتي: "تحتاج أشجار الكاكاو الصغيرة إلى تظليل مناسب للنمو والحفاظ على الحيوية. تنمو شجرة الكاكاو بسرعة وتصبح جاهزة للبيع في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر."
بالإضافة إلى زراعة الكاكاو، أسس الحفيتي مشتلاً زراعياً في عام 2018. كما حاز على اهتمام دولي، خاصة لزراعة الكاجو والفستق والجاك فروت، بالإضافة إلى التوابل مثل القرفة والكركم والهيل والعديد من النباتات المميزة الأخرى.