الفجيرة:أحمد الحفيتي يعزز الاكتفاء الذاتي بزراعة الكاكاو

أعرب الحفيتي عن أن طموحه الأصلي كان أن يصبح مهندساً زراعياً، لذلك ليس من الغريب أنه بعد خدمته العسكرية اتجه إلى الزراعة، حيث بدأ أولاً برعاية النباتات النادرة في منزله.