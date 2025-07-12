"الفاية"..شاهد على تاريخ البشرية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا بارزًا في الحفاظ على التراث، حيث أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو رسميًا موقع الفاية الأثري في الشارقة ضمن قائمة التراث العالمي. وباعتباره موقعًا ثقافيًا، كان الفاية الموقع العربي الوحيد المُدرج هذا العام، والثاني من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد إدراج مواقع العين الثقافية عام ٢٠١١.