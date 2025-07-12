"الفاية"..شاهد على تاريخ البشرية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا بارزًا في الحفاظ على التراث، حيث أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو رسميًا موقع الفاية الأثري في الشارقة ضمن قائمة التراث العالمي. وباعتباره موقعًا ثقافيًا، كان الفاية الموقع العربي الوحيد المُدرج هذا العام، والثاني من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد إدراج مواقع العين الثقافية عام ٢٠١١.
تقع محمية فاية القديمة في المنطقة الوسطى من الشارقة، وتحتفظ بواحدة من أقدم وأطول سجلات العالم لاستعمار البشر الأوائل في بيئات قاحلة، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 200 ألف عام. وهي عبارة عن مشهد صحراوي متحجر سليم.
لقد غيّر دور فاية المحوري، كوجهة سكنية متكررة، فهمنا للحياة ما قبل التاريخ في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية بشكل جذري، ويمثل إنجازًا هامًا في التطور البشري. وهذا ما يجعل إدراج فاية في قائمة التراث العالمي بالغ الأهمية. فقبل إدراج فاية، لم تكن مواقع العصر الحجري القديم الصحراوية مُدرجة في قائمة التراث العالمي.
قدّمت الشارقة ترشيحها رسميًا في فبراير 2024 بعد 12 عامًا من إعداد الملف. وجاء اختيار فاية بعد تقييم دقيق استند إلى معايير اليونسكو للقيمة العالمية الاستثنائية. ويعكس هذا الإنجاز رؤية الشارقة الراسخة في دمج التراث والتعليم والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع التزام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهذه المبادئ.
وأعربت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، السفيرة الرسمية لملف الترشيح، عن امتنانها للجنة التراث العالمي لاعترافها بأهمية فاية. وقالت إن إدراجها في القائمة يؤكد دور الشارقة في التاريخ البشري المبكر، ويسلط الضوء على مكانة شبه الجزيرة العربية في تاريخ الهجرة البشرية من أفريقيا.
وأضافت: "إن الأدوات الحجرية التي عثر عليها في فاية هي شهادة على براعة أسلافنا والجذور العميقة للتقاليد الثقافية في منطقتنا"، مضيفة: "نحن ملتزمون تمامًا بحماية هذا الموقع وضمان استمرار إرثه في إلهام الأجيال القادمة".
وقال عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، إن إدراج موقع فاية يعكس الملكية المشتركة للتراث العالمي. وأضاف: "أصبحت فاية الآن ملكًا لجميع شعوب العالم، كما كانت قبل أكثر من 200 ألف عام"، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُمثل تتويجًا للبحث العلمي والحفاظ على التراث الثقافي والتعاون الدولي.
اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة والشارقة خطة شاملة للحفاظ على فاية للفترة 2024-2030 لحماية قيمتها العالمية، مع التركيز المستمر على البحث والتعليم والسياحة المستدامة. ولأكثر من عقد، كانت فايا أيضًا موقعًا رئيسيًا في برنامج اليونسكو للتطور البشري والتكيف والانتشار والتطورات الاجتماعية (HEADS)، إلى جانب مواقع عالمية مرموقة مثل كهوف نهر كلاسيز وكهف وندرويرك.
بإدراج فاية، يرتفع إجمالي عدد مواقع التراث العالمي إلى 1226 موقعًا موزعة على 168 دولة، منها 955 موقعًا ثقافيًا، و231 موقعًا طبيعيًا، و40 موقعًا مختلطًا. وتضم المنطقة العربية الآن 96 موقعًا من هذا النوع موزعة على 18 دولة.
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