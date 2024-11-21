الفارس الإماراتي عمر المرزوقي يتطلع إلى المجد العالمي بعد تخرجه من السوربون

حقّق الفارس عمر المرزوقي، الذي مثّل الإمارات العربية المتحدة على السّاحة العالمية، وأشرفَ على حمل علم الدولة في أولمبياد باريس 2024، إنجازاً آخر يضاف إلى رصيده.

تخرج الشاب البالغ من العمر 21 عاماً يوم الأربعاء بدرجتي بكالوريوس في علم الاجتماع والفلسفة من جامعة السوربون أبوظبي. وفي حفل التخرج، ألقى كلمة أمام زملائه الخريجين وتم تكريمه أيضاً بجائزة خاصة.

وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، أكّد عمر على الدعم الذي حصل عليه من جامعته أثناء متابعته لمسيرته الرياضية.