الفائز بجائزة 20 مليون درهم : لا أعرف ماذا سأفعل بالمال

وقال "برنس"، الذي انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2015 بحثًا عن فرص أفضل: "نحن لا نعرف ماذا نفعل بالمال". وأضاف برنس، الذي انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2015 بحثاً عن فرص أفضل: "لم أتخيل أبداً أن أحصل على مثل هذا المبلغ الضخم في حياتي". وقال مهندس المرافق المبتسم: "لقد أتيت إلى هنا بحثاً عن مراعي أكثر خضرة، لكنني لم أتوقع أبداً أن تتحول حياتي في الإمارات العربية المتحدة إلى هذا اللون الأخضر".