الفائز بجائزة 20 مليون درهم : لا أعرف ماذا سأفعل بالمال
أصبح لدى أحد المقيمين في الشارقة، والذي فاز بالجائزة الكبرى البالغة 20 مليون درهم في سحب التذكرة الكبرى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، مهمة صعبة الآن - يواجه "برنس كولاسيري سيباستيان" تحدي كيفية إنفاق الجائزة الكبرى.
وقال "برنس"، الذي انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2015 بحثًا عن فرص أفضل: "نحن لا نعرف ماذا نفعل بالمال". وأضاف برنس، الذي انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2015 بحثاً عن فرص أفضل: "لم أتخيل أبداً أن أحصل على مثل هذا المبلغ الضخم في حياتي". وقال مهندس المرافق المبتسم: "لقد أتيت إلى هنا بحثاً عن مراعي أكثر خضرة، لكنني لم أتوقع أبداً أن تتحول حياتي في الإمارات العربية المتحدة إلى هذا اللون الأخضر".
ولم يكن برنس وحيدًا في هذا المأزق، فقد شارك في السحب مع تسعة من أصدقائه وزملائه، حيث ساهم كل منهم بمبلغ 100 درهم لشراء التذكرة. وقال المغترب من ولاية كيرالا: "لقد شاركت في السحوبات على مدار العامين الماضيين، ودائمًا ما كنت أساهم مع أصدقائي وزملائي التسعة. لم نشتر تذكرة بمفردنا أبدًا. وفي هذا الفوز، سيحصل كل منا على مليوني درهم، حيث سيتم تقسيم المبلغ بالتساوي".
اشترت المجموعة تذكرتين، وكجزء من عرض مستمر، حصلوا على تذكرة ثالثة مجانًا. وعلى الرغم من المبلغ الذي غيّر حياتهم، لا يزال برنس يتعامل مع حقيقة فوزه.
"أنا لا أعرف ماذا أفعل بالمال. لا أستطيع استيعاب الخبر"، قال سيباستيان. ومع ذلك، هناك أمر واحد واضح في ذهنه: إنه سيساهم في الأعمال الخيرية.
وعن اللحظة التي علم فيها بفوزه، قال برنس: "قبل أن أتلقى المكالمة الرسمية من المنظمين، اتصل بي صديق كان يشاهد العرض عبر الإنترنت أولاً. اعتقدت أنهم يمازحونني. ولكن عندما اتصل بي أحد زملائي بعد ذلك، بدأت أصدق ذلك. وأخيراً، اتصل بي مقدم العرض، وهذا أكد كل شيء".
ولا يستطيع برنس، الذي يواجه صعوبات مالية بسبب أعمال البناء الجارية في منزله في مسقط رأسه، أن يتخيل حجم الأموال التي قد تصل إلى مليوني درهم. وقال: "اضطررت إلى إعادة أبنائي إلى بلدي بسبب وضعي المالي، لكن أول شيء سأفعله هو إعادة أبنائي إلى الإمارات حتى يتمكنوا من الدراسة هنا".
وبينما كان يخطط لخطوته التالية، كان هاتفه يرن باستمرار، ويتلقى مكالمات من أصدقائه الذين ساهموا في التذكرة. وقال: "إنهم لا يعرفون مثلي شيئًا عن خطوتنا التالية".
ولن يترك الأمير وظيفته الآن. وقال: "أحتاج إلى يوم أو يومين على الأقل للتفكير في ما سأفعله بالمال. ربما أبدأ عملاً تجارياً في وقت لاحق، ولكن في الوقت الحالي، لن أترك وظيفتي".
كما استقبلت عائلته في كيرالا خبر فوزه بعدم تصديق. "عندما أخبرت والدي وأفراد عائلتي في الوطن، لم يصدقوني. اعتقدوا أنني أمزح".
في الوقت الحالي، يركز الفائزون على تأمين مستقبل أفضل لأطفالهم ودعم أسرهم في الوطن. ولم يخططوا بعد لكيفية إنفاق الأموال. وقال الأمير: "نريد أن نتخذ قرارات مدروسة لمستقبلنا وأسرنا".