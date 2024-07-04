الفائز بالجائزة الكبرى بأبوظبي: "المال لن يغيرني"
قال رايسر الرحمن الهندي الفائز بالجائزة الكبرى البالغة 10 ملايين درهم في سلسلة اليانصيب المباشر "بيج تيكت" Big Ticket 264 في أبوظبي، أنه بدأ بتجربة حظه في اليانصيب منذ العام الماضي وذلك أيضاً بإصرار من صديقه. وقال الوافد الهندي الذي جاء إلى دبي في عام 2005، إن المكاسب غير المتوقعة كانت "مكافأة من الله عز وجل على أعماله الصالحة".
وفي حديثه مع صحيفة الخليج تايمز ، قال عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة "سي جلوبال" SI Global في دبي: “كانت أشياء كثيرة تحدث لي دون أي صعوبة، حتى في أصعب الأوقات كنت أنجز العمل بسهولة. لذا، طلب مني صديقي أن أجرب حظي في اليانصيب، وهكذا فزت بالجائزة الكبيرة. لكنني لم أكن أشتري التذاكر بشكل منتظم لأنني شعرت أنه من الأفضل أن أعطي هذا المال لشخص محتاج”.
وفي 15 يونيو، قام بشراء التذكرة الفائزة رقم 078319 من متجر Big Ticket في مطار زايد الدولي في أبوظبي.
"كنت ذاهباً مع شخص ما، وكنت في المبنى A. ورأيت شباك التذاكر الكبير وكان هناك موظف فلبيني أقنعني بشراء التذاكر ووعدني بأن حظي سيلمع. وقال "رايسر الرحمن"، الذي لم يكن بحاجة إلى تقاسم الجائزة الكبرى مع أي شخص: "لقد فزت الآن".
ويعتقد الرجل البالغ من العمر 59 عاماً أنه فاز لأنه كان يساعد الفقراء والمحتاجين. "أنا أعامل الجميع على قدم المساواة وأقوم بأعمال ترضي الله عز وجل، وهذه مكافأة لعملي الجيد للمجتمع".
ومن المثير للاهتمام أن "رايسر الرحمن" كان هادئاً ومتماسكاً للغاية عندما اتصل به مقدما البرنامج ريتشارد وبشرى لإبلاغه بخبر فوزه بالجائزة الكبرى.
وعندما سئل كيف تمكن من البقاء على هذا النحو، قال: "أنأ سليل مباشر لعائلة تيبو سلطان (حاكم هندي) في ميسور، ولدت في كلكتا لكني عشت في دلهي، لقد رأيت الكثير من الأشياء في حياتي، لدي حياة جيدة لا ينبغي أن تسعى وراء المال فهو لم يغيرني".
وقال "رايسر الرحمن" إنه سيترك لزوجته وطفليه أن يقرروا ما سيفعلونه بالمبلغ.
وقال: "سأعطي هذا المال لزوجتي وأولادي ليقرروا ذلك"، مشيراً إلى أنه سيواصل شراء التذاكر.