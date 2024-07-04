الفائز بالجائزة الكبرى بأبوظبي: "المال لن يغيرني"

وفي حديثه مع صحيفة الخليج تايمز ، قال عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة "سي جلوبال" SI Global في دبي: “كانت أشياء كثيرة تحدث لي دون أي صعوبة، حتى في أصعب الأوقات كنت أنجز العمل بسهولة. لذا، طلب مني صديقي أن أجرب حظي في اليانصيب، وهكذا فزت بالجائزة الكبيرة. لكنني لم أكن أشتري التذاكر بشكل منتظم لأنني شعرت أنه من الأفضل أن أعطي هذا المال لشخص محتاج”.