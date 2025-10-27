الفائز المحظوظ بـ 100 مليون درهم يكشف عن مخطط حياته بعد الجائزة

ولتوضيح فوزه، يكفي مبلغ 100 مليون درهم لشراء أربع فلل في نخلة جميرا، بقيمة 25 مليون درهم لكل منها، أي ما يعادل 60 سيارة رولز رويس كولينان تقريبًا. لكن بالنسبة لبولا، لا يتعلق الأمر بإنفاق المبلغ دفعة واحدة. قال: "سأخصص وقتًا للتخطيط بعناية لكيفية استثمار هذا المال بحكمة".