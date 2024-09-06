الفائزون بجائزة بيج تيكيت"يخصصون جزءاً كبيراً لإعادة بناء بنجلاديش

وعلى مدى خمس سنوات، جمعت هذه المجموعة أموالها، واشترت التذاكر على أمل أن تتغير أحوالها يوماً ما. وقال "نور ميا" الذي ساهم بمبلغ 25 درهما وحصل على 350 ألف درهم: "في يوم الثلاثاء، حدث ذلك أخيراً. تم شراء التذكرة الفائزة، رقم 201918، باسمي". كما ساهم أعضاء آخرون في المجموعة بمبالغ متفاوتة - بعضهم بمبلغ 25 درهمًا إماراتيًا، والبعض الآخر بمبلغ 70 درهمًا إماراتيًا - مع تحديد حصتهم من الجائزة حسب مساهماتهم.