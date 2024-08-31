الغرق الجاف: الأطفال في خطر حتى في المياه الضحلة

وأوضح أن "هذا قد يحدث أيضاً على الشاطئ عندما تكون هناك أمواج هائجة. بالإضافة إلى ذلك، قد يحدث الغرق الجاف أثناء شرب الماء؛ فإذا قام شخص ما بتشتيت انتباهك أو تخويفك أثناء شرب الماء، فقد يتسبب ذلك في ابتلاعك للماء. كما أن الاستلقاء على ظهرك قد يؤدي إلى هذا أيضاً في حالات نادرة".