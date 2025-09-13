العين: حبس خادمة وصديقها 3 أشهر لسرقة أموال ومجوهرات

قضت محكمة جنايات العين بحبس خادمة إثيوبية وصديقها ثلاثة أشهر ثم الإبعاد عن الدولة، لقيامهما بسرقات عدة من فيلا مخدومتها.
وتُظهر سجلات المحكمة أن الخادمة، البالغة من العمر 25 عامًا، والمُعرَّفة باسم "م.ت"، تآمرت مع صديقها، "إى سي"، البالغ من العمر 30 عامًا، لدخول الفيلا وسرقة مقتنيات ثمينة، منها 5000 درهم نقدًا ومجوهرات. ووقعت الجرائم مرات عدة، حيث حاول صديقها دخول العقار أربع مرات.
وتعود أحداث القضية إلى 25 مايو 2025، عندما تقدمت صاحبة العمل بشكوى إلى مركز شرطة فلج هزاع. أفادت بأن خادمتها التي استقدمتها مؤخرًا تواطأت مع شخص غريب للدخول إلى غرفتها. وانكشفت السرقة عندما أبلغت خادمة بدوام جزئي صاحبة العمل بنشاط مشبوه داخل الفيلا.
وعند عودتهما إلى المنزل، راجعت صاحبة العمل وشقيقتها تسجيلات كاميرات المراقبة، والتي كشفت عن محاولة الرجل الإثيوبي دخول المنزل عدة مرات. وفحص ضباط التحقيق لاحقًا تسجيلات كاميرات المراقبة من الشارع الخارجي. كما جمعوا أدلة إضافية من أحد الجيران الذي عثر على صندوق مجوهرات أسقطه المشتبه به أثناء فراره في فناء منزله الخلفي.
ألقت الشرطة القبض على الخادمة، التي اعترفت خلال التحقيق بمعرفتها بالرجل قبل انضمامها إلى مخدومها. واعترفت بأنه ضغط عليها للسرقة ليتمكنا من جمع المال بسرعة، والعودة إلى إثيوبيا، والزواج. كما اعترفت بسرقة أشياء صغيرة، مثل سلاسل ذهبية وخواتم وأقراط، تخص بنات مخدومها الصغيرات، لإقناعه بأنها مجرد ضياع.
وبمساعدة مُخبر، تمكّن المحققون من تعقب صديقها. ورغم أنه أنكر في البداية أيّ تورط، إلا أنه اعترف في النهاية بعد مواجهته بتصوير كاميرات المراقبة وشهادة الخادمة المُفصّلة.
وأدانت المحكمة المتهمين وأمرت بإبعادهما بعد انتهاء مدة سجنهما.
