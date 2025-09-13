العين: حبس خادمة وصديقها 3 أشهر لسرقة أموال ومجوهرات

وتُظهر سجلات المحكمة أن الخادمة، البالغة من العمر 25 عامًا، والمُعرَّفة باسم "م.ت"، تآمرت مع صديقها، "إى سي"، البالغ من العمر 30 عامًا، لدخول الفيلا وسرقة مقتنيات ثمينة، منها 5000 درهم نقدًا ومجوهرات. ووقعت الجرائم مرات عدة، حيث حاول صديقها دخول العقار أربع مرات.