العين تستعد لعرض «حصن الاتحاد 10» وتنبيه من الضجيج

حذرت وزارة الدفاع سكان مدينة العين من سماع أصوات ضجيج عالية اعتباراً من مساء غدٍ الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب العرض العسكري. وأوضحت الوزارة أن الاستعدادات للعرض العسكري «حصن الاتحاد 10» المقرر إقامته في مدينة العين في ديسمبر/كانون الأول المقبل ستبدأ اعتباراً من الجمعة.