العين تستعد لعرض «حصن الاتحاد 10» وتنبيه من الضجيج

حذرت وزارة الدفاع سكان مدينة العين من سماع أصوات ضجيج عالية اعتباراً من مساء غدٍ الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب العرض العسكري. وأوضحت الوزارة أن الاستعدادات للعرض العسكري «حصن الاتحاد 10» المقرر إقامته في مدينة العين في ديسمبر/كانون الأول المقبل ستبدأ اعتباراً من الجمعة.
ومع بدء الاستعدادات، يمكن للجمهور أن يتوقع أصواتاً عالية ونشاطاً متزايداً من الطائرات والمركبات المدرعة في جميع أنحاء المدينة.
وتحرص الوزارة، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة، على تقديم عرض حي وفريد من نوعه يعكس التفاني والقدرات المتقدمة للقوات المسلحة الإماراتية في مهمتها لحماية الوطن ومواطنيه والمقيمين على أرضه.
ويهدف العرض العسكري إلى تعزيز اعتزاز مواطني الدولة والمقيمين على أرضها بقواتها المسلحة، وتسليط الضوء على الخبرات والتقنيات العسكرية، وتعزيز التعاون بين وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية ومختلف الجهات الحكومية في الدولة.
وأعلنت الوزارة عن دعوة عامة لحضور فعاليات العرض العسكري "حصن الاتحاد 10"، حيث ستتاح الفرصة للحضور لتجربة الحدث عن قرب في مدينة العين أو مشاهدته عبر شاشات كبيرة موزعة على جانبي المنصة الرئيسية ومنطقة الفعالية.