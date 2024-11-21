العين تحتضن عيد الاتحاد: احتفالات وطنية وسط الطبيعة الساحرة

أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس، أن مدينة العين ستستضيف هذا العام احتفالات اليوم الوطني الـ53، والتي ستُسمى "عيد الاتحاد"، وفقاً لما ذكرته صحيفة خليج تايمز.

,أعلنت اللجنة أن الحفل الرسمي سيُقام "وسط المناظر الطبيعية الخلابة لمدينة العين، التي يعتز بها شعب الإمارات العربية المتحدة". وسيتمكن مواطنو الإمارات من مشاهدة احتفالات اليوم الوطني 2024 مباشرة في 2 ديسمبر عبر القنوات التلفزيونية المحلية ودور السينما والأماكن العامة المختارة. كما سيتم الإعلان عن أماكن المشاهدة في مختلف أنحاء الإمارات قريباً.

في الثاني من ديسمبر من كل عام، تقيم دولة الإمارات العربية المتحدة عرضاً ضخماً يحضره عادةً أصحاب السمو حكام الإمارات. وقد جرت هذه العروض في أماكن مختلفة مثل إكسبو سيتي، مركز أبوظبي الوطني للمعارض، سد حتا، منتزه الجبيل، واستاد مدينة زايد الرياضية.

وقالت عائشة النعيمي، رئيسة قسم الاتصالات في اللجنة المنظمة: "تتمتع العين بأهمية تاريخية كبيرة تمتد لآلاف السنين. إنها مدينة تتناغم فيها الطبيعة والتراث بسلاسة، مما يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستدامة. بيئتها الطبيعية ومعالمها التاريخية مترسخة في تقاليد تعود لقرون مضت، وهي كنوز من التراث الإماراتي. وبفضل مبادرات الاستدامة الحديثة، أصبحت العين منارة للرعاية البيئية، حيث تحافظ على جمالها الطبيعي وتتبنى التقدم لإلهام الأجيال القادمة".

كانت مدينة العين هي المكان الذي بدأ فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحلته كحاكم شاب. تشتهر المدينة بمركزها الزراعي بفضل واحاتِها الخصبة وأنظمة الري بالأفلاج القديمة، وقد تم إدراجها كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو. يُبرز هذا الاعتراف أهميتها البيئية والتاريخية، حيث يمثل "إرثاً يمتد لأكثر من 4000 عام ويواصل إثراء الهوية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وقالت اللجنة إن العرض سيتضمن "آليات سرد قصصية مبتكرة" تكرم "رحلة الإمارات العربية المتحدة وإرث الآباء المؤسسين".