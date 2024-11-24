العين تحتضن العرض العسكري"حصن الاتحاد10"بعد 6 سنوات
تستضيف مدينة العين يوم السبت 14 ديسمبر المقبل، العرض العسكري «حصن الاتحاد 10» تحت شعار «فخر ووفاء، بيعة وولاء، أمن وازدهار».
ويهدف العرض العسكري إلى إظهار الفخر بالقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتقدير احترافيتها وكفاءتها وتضحياتها في مواجهة التحديات والتهديدات المحتملة وتفانيها الثابت في الدفاع عن الوطن.
وتدعو أفراد المجتمع لحضور الفعالية ومشاركة فخرهم وإعجابهم بالقوات المسلحة الإماراتية، حيث ستتاح الفرصة للحضور لمشاهدة عرض "حصن الاتحاد 10" مباشرة في مطار العين الدولي.
ويتضمن الحدث العديد من الأنشطة، من بينها عرض عسكري مشترك لمختلف التشكيلات والوحدات من القوات المسلحة، يظهر جهودها المنسقة وجاهزيتها العالية.
كما ستتضمن المناورات سيناريوهات وتمارين ميدانية تبرز القدرات القتالية المتقدمة للقوات المسلحة الإماراتية، حيث ستستعرض وحدات مهمة قدراتها العسكرية المتقدمة في عمليات التدخل السريع، وتبرز مرونتها وكفاءتها في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه.
في العين بعد 6 سنوات
ومنذ انطلاقته على كورنيش أبوظبي في مارس 2017، شهد العرض العسكري «حصن الاتحاد» تطوراً كبيراً. وتم استضافة إصدارات لاحقة في مختلف إمارات الدولة، بما في ذلك "حصن الاتحاد 2" في الشارقة في نوفمبر 2017، و"حصن الاتحاد 3" في العين في فبراير 2018، و"حصن الاتحاد 4" في الفجيرة في نوفمبر 2018، و"حصن الاتحاد 5" في عجمان في مارس 2019، و"حصن الاتحاد 6" في رأس الخيمة في نوفمبر 2019، و"حصن الاتحاد 7" في أم القيوين في فبراير 2020. وأقيم "حصن الاتحاد 8" في إكسبو 2020 دبي في مارس 2022، و"حصن الاتحاد 9" في جزيرة ياس بأبوظبي في نوفمبر 2023. ويعود الحدث الآن إلى العين في نسخته العاشرة في 14 ديسمبر 2024.