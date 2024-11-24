العين تحتضن العرض العسكري"حصن الاتحاد10"بعد 6 سنوات

ومنذ انطلاقته على كورنيش أبوظبي في مارس 2017، شهد العرض العسكري «حصن الاتحاد» تطوراً كبيراً. وتم استضافة إصدارات لاحقة في مختلف إمارات الدولة، بما في ذلك "حصن الاتحاد 2" في الشارقة في نوفمبر 2017، و"حصن الاتحاد 3" في العين في فبراير 2018، و"حصن الاتحاد 4" في الفجيرة في نوفمبر 2018، و"حصن الاتحاد 5" في عجمان في مارس 2019، و"حصن الاتحاد 6" في رأس الخيمة في نوفمبر 2019، و"حصن الاتحاد 7" في أم القيوين في فبراير 2020. وأقيم "حصن الاتحاد 8" في إكسبو 2020 دبي في مارس 2022، و"حصن الاتحاد 9" في جزيرة ياس بأبوظبي في نوفمبر 2023. ويعود الحدث الآن إلى العين في نسخته العاشرة في 14 ديسمبر 2024.