العين: استلام السيارات المحجوزة خلال 7 أيام أو البيع بالمزاد

أهابت هيئة النقل في مدينة العين، اليوم الأربعاء، بأصحاب السيارات المحجوزة بضرورة التواصل مع ساحة الحجز.

حيث دعت إدارة البلديات والنقل في بلدية العين أصحاب السيارات المحجوزة إلى التواصل مع ساحة الحجز الواقعة في المنطقة الصناعية، مصطحبين معهم الوثائق الرسمية، وذلك في غضون سبعة أيام من تاريخ الإشعار الصادر في 9 أكتوبر، موضحة أنه في حال عدم اتصال مالك السيارة خلال هذه الفترة المحددة، سيتم شطب السيارة المحجوزة لصالح الإدارة وبيعها في المزاد العلني دون أن تتحمل البلدية أي مسؤولية تجاه ذلك.

وللاستفسار، يمكن لأصحاب السيارات التواصل مع الهيئة على الرقم: 037128331.