العيد في "حقيبة سفر": إغلاق الأجواء يربك تقاليد "الكندورة" الإماراتية عالمياً

قال نواز خان من خياطة ركن الدبلوماسي في الرأس إنه في كل عام، قبل بضعة أشهر من رمضان، يقدم العديد من عملائهم المقيمين في الجزائر وفرنسا والمملكة المتحدة ودول أخرى في شمال إفريقيا وأوروبا طلبات بالجملة للكندورات التقليدية والإماراتية.

“يبيعونها في استوديوهاتهم أو متاجرهم في باريس ولندن ومدن أخرى. عادة ما نلبي الطلبات الخارجية أولاً ثم نخدم العملاء المحليين،” قال.

وأضاف خان أن الطلبات هذا العام كانت أكبر من المعتاد، وتلقوا أيضًا طلبات من عملاء جدد.

“تلقى عدد قليل من عملائنا شحناتهم في الأيام القليلة الأولى من رمضان. لكن بقية الإنتاج لا تزال موجودة في ورشتنا ومتجرنا،” قال.

وفقًا له، يتم إرسال معظم هذه الطلبات عادةً عبر الشحن الجوي. “الرحلات الجوية مقيدة والناس لا يسافرون كما كان من قبل. يتم إرسال الطلبات في الغالب عن طريق الشحن الجوي. الآن، العملاء الذين يسافرون إلى تلك البلدان يأخذون معهم بعض القطع في أمتعتهم،” قال.

“تمت خياطة هذه الكندورات بشكل أساسي للعيد. حتى أننا نشعر أن الطلبات قد لا يتم إرسالها قبل العيد، مما يعني أن العديد من محبي الكندورة في أجزاء مختلفة من العالم قد لا يتمكنون من ارتداء الكندورات الإماراتية هذا العام،” أضاف خان.

يواجه الخياطون في الرولة وضعًا مشابهًا. قال نسيم أحمد، من "إن كيه للملابس التقليدية" في الرولة، إن قاعدة عملائهم منتشرة في جميع أنحاء الدول الأوروبية والهند وباكستان، حيث أصبحت الكندورات الإماراتية شائعة على مر السنين.

“عملاؤنا يتواجدون بشكل رئيسي في أجزاء من المملكة المتحدة والهند وباكستان. يدير العديد منهم استوديوهات صغيرة حيث يبيعون الكندورات الإماراتية جنبًا إلى جنب مع الملابس التقليدية الأخرى،” قال.

قال أحمد إن الكندورات التي يصدرها متجره تُخاط باستخدام أقمشة عالية الجودة مثل القطن الياباني والمواد المخلوطة الفاخرة.

“هناك طلب جيد خلال شهر رمضان. يشتري الناس في أوروبا وشبه القارة الهندية الكندورات لحضور صلاة التراويح ومواصلة روح الشهر الفضيل،” قال.

وفقًا لأحمد، تم شحن الكندورات المخصصة لرمضان قبل بدء الشهر الفضيل. “تم إرسال كندورات رمضان قبل أيام قليلة من بدء الشهر، لذلك استلمها العديد من العملاء في الوقت المحدد. لكن كندورات العيد الآن ملقاة على أرففنا،” قال.

مثل العديد من وحدات الخياطة الأخرى في الإمارات، تعتمد أعمال أحمد’ بشكل كبير على الشحن الجوي لإرسال الملابس إلى الخارج.

“عادةً ما نقوم بشحن القطع النهائية عن طريق الشحن الجوي لأنه سريع وموثوق. ولكن بسبب الاضطرابات الحالية، تباطأت الشحنات. الملابس جاهزة، لكنها تنتظر الرحلات الجوية،” أضاف.