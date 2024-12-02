العيد الوطني الـ53: قصة نجاح الإمارات بدأت بمصافحة تاريخية

في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 1971، شهد العالم ولادة دولة جديدة. كانت تلك اللحظة التاريخية التي وثقها صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو في شبابه، حينما شهد مصافحة والده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهي المصافحة التي شكلت بداية عصر جديد لدولة الإمارات.

جسدت هذه اللحظة التزامهما العميق بالوحدة، وهو ما مهد الطريق أمام ظهور دولة الإمارات العربية المتحدة كقصة نجاح عالمية، وولادة أمة ستلعب دوراً محورياً في تحويل المنطقة.

وتحتفل الدولة بالعيد الوطني الثالث والخمسين ..عيد الاتحاد، مستعرضةً الرحلة التي قطعتها لتصبح مركزاً عالمياً للاستقرار والابتكار والأمل، ونوراً يضيء طريق الأمم.

وبمناسبة هذه الذكرى، تحتفي صحيفة خليج تايمز بـ53 رائداً من القادة والمبدعين والمبدعات الثقافيين الذين كان لهم دور محوري في تشكيل نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها وحتى اليوم. وتُعبر إنجازاتهم عن القيم التي تحدد هوية الأمة.

وفي حديثه عن مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، يصور سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الأسبق، جوهر هذه الرحلة:

قال سلطان المنصوري: "بينما نحتفل بالعيد الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يدرك سوى قِلة من الناس الرحلة الشجاعة والمعجزة التي بدأت بها هذه الدولة في الثاني من ديسمبر عام 1971. وبالنظر إلى ما تم تحقيقه حتى الآن والأهداف الطموحة التي حددتها القيادة لعامي 2030 و2050، فأنا على يقين تام بأن دولة الإمارات ستواصل الازدهار والنمو الاقتصادي، وستظل رائدة على الساحة العالمية. كما ستبقى دائماً واحة للسلام والتسامح والقبول".

منذ بداياتها المتواضعة، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة والابتكار. لقد جذب موقعها الاستراتيجي الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم، مما أسهم في تعزيز تلاقي الثقافات التي توحدها رغبة مشتركة في النجاح.

كانت تجارة التجزئة والسلع الفاخرة من أكثر الصناعات تأثيراً، حيث نمت بشكل متوازٍ مع صعود دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية. ويتحدث باتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب، عن دور دولة الإمارات في نمو شركته:

قال باتريك شلهوب: "يعتبر عيد الاتحاد احتفالاً بالرؤية والطموح اللامحدودين، والعزيمة والمرونة. إنه تكريم للرحلة الاستثنائية التي قطعتها هذه الأمة وشعبها. منذ عام 1990، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الاستراتيجي والقلب النابض لمجموعة شلهوب. ونحن ملتزمون بالارتقاء بقيمها المتمثلة في النزاهة والضيافة والتضامن والتسامح، والمساهمة المستمرة في تنمية الإمارات لبناء مستقبل مشرق."

وترتبط قصة مجموعة شلهوب بنمو دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس تحولها إلى قوة عالمية في مجال التجزئة. من مراكز التسوق الشهيرة إلى وجهات نمط الحياة الفاخرة، أعادت دولة الإمارات تعريف تجارب التسوق، وجذبت ملايين السياح سنوياً.

بينما شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً سريعاً، تظل وفية لجذورها، مؤكدة على أهمية تراثها الغني الذي يتناغم مع هويتها العالمية. وتعد الفروسية، التي تشكل جزءاً كبيراً من التقاليد الإماراتية، أحد الأمثلة البارزة على ذلك. ويسلط علي العلي، الرئيس التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، الضوء على أهمية هذا الإرث قائلاً:

"تتمتع الفروسية بتاريخ طويل وغني في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي راسخة بعمق في تراث الدولة. ويفخر نادي دبي لسباق الخيل بالمساهمة في صناعة الفروسية المزدهرة في المنطقة، من خلال تنظيم كرنفال سباق دبي وكأس دبي العالمي في مضمار ميدان لسباق الخيل. ونواصل التزامنا بالتميز في مجال الفروسية وخلق تجارب لا تُنسى للفرسان والمتفرجين، وإظهار وحدة دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية القيادة."