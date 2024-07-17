العودة للهواتف التقليدية خطوة لمكافحة الإدمان الرقمي
يتخلى بعض المقيمين في دولة الإمارات عن هواتفهم الذكية ويستبدلونها بـ "الهواتف التقليدية" لاستعادة التوازن الرقمي، حيث أظهرت الأبحاث أن إدمان الشاشة هو "الإدمان غير المادي رقم واحد" في جميع أنحاء العالم.
و"الهواتف التقليدية" هي هواتف تحتوي فقط على وظائف أساسية مثل الاتصال وإرسال الرسائل النصية، ولا تحتوي على نظام تشغيل متصل بالإنترنت.
ونظراً للطبيعة الإدمانية لوسائل التواصل الاجتماعي، قرر سكان دولة الإمارات استبدال الاتصال الرقمي الفوري بالتركيز على العالم الحقيقي.
زيد بصلات، مغترب أردني يبلغ من العمر 22 عاماً، أخذ مؤخراً استراحة من هاتفه الذكي بعد تخرجه لعدة أسباب. وقال لصحيفة خليج تايمز: "لقد كان الاستخدام المستمر لهاتفي الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي يشتت انتباهي دائماً، لم يكن بإمكاني حتى قضاء خمس دقائق في القراءة دون النظر إلى هاتفي، كان الأمر بمثابة الإدمان الذي أثر على إنتاجيتي".
بالإضافة إلى ذلك، شعر زيد أنّ الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي أعاق ثقته في إجراء محادثات شخصية مع الناس، وهو ما كان يعلم أنه سيؤثر على حياته العملية. وقال: "كان اليوم الأول لحذف وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام هاتف تقليدي أمراً صعباً للغاية. بدا الأمر وكأنني كنت أشعر بالانسحاب من إدمان الهاتف".
ولحسن الحظ، وجد زيد نفسه منخرطاً في أنشطة جديدة مثل المشي وتعلم مهارات جديدة لملء وقته. ورغم وجود بعض الصعوبات، مثل التواصل مع الأصدقاء والبقاء على اطلاع على آخر الأخبار، إلا أن زيد وجد حلولاً بديلة. وأوضح: "أتصل بأصدقائي فقط إذا أردت فعل شيء معهم. أما بالنسبة للأخبار، فأنا أقوم بتشغيل الراديو أثناء القيادة إلى العمل".
ومنذ أن حذف حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، شعر المقيم في الشارقة أنه أصبح أكثر واقعية، حيث أدرك أنّ "ما يتم تصويره على وسائل التواصل الاجتماعي غير واقعي". كما لاحظ تحسناً في مدى انتباهه.
وبعد استراحة لمدة شهرين، قال زيد أنه لم تكن هناك أي آثار سلبية من التخلص من السموم الرقمية. وشدد على أنّ "التكنولوجيا والهواتف الذكية توفر لنا الكثير من مصادر الدوبامين، ولهذا يسهل الإدمان عليها".
ومع ذلك، ونظراً لطبيعة وظيفته، لم يتمكن زيد من الالتزام الكامل بالهاتف التقليدي، وقال: "أخطط لمواصلة روتين التخلص من السموم الرقمية في عطلتي المقبلة".
حرية بعد التحدي
كما اختار يوسف أحمد، وهو مغترب مصري يبلغ من العمر 22 عاماً، التخلص من السموم الرقمية. وأوضح: "أردت تقليل عوامل التشتيت واستعادة وقتي. لقد وجدت أنّ الإشعارات المستمرة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مرهقة للغاية".
وقام يوسف بحذف التطبيقات تدريجياً وعاد إلى استخدام هاتف تقليدي تم شراؤه بأقل من 80 درهماً. وقال: "لقد شعرت بالتحرر ولكن أيضاً بالتحدي في البداية". سمح التخلص من السموم للمقيم في الشارقة بقضاء المزيد من الوقت في القراءة وممارسة الرياضة وأن يكون حاضراً في الحياة الواقعية. وقال: "لقد تحسن تركيزي وإنتاجيتي بشكل ملحوظ. وشعرت بقدر أقل من القلق وأصبحت أكثر وعياً. ومع انخفاض الوقت الذي أقضيه أمام الشاشات، تخلصت تدريجياً من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي."
وخلال الأشهر الثلاثة التي كان يستخدم فيها هاتفاً تقليدياً عادياً، اعترف يوسف بأنه افتقد الراحة التي تقدمها التطبيقات ومحركات البحث.
شما علي، البالغة من العمر 26 عاماً، من مدينة العين، حاولت استخدام "هاتف تقليدي" لمدة 15 يوماً لكنها لم تتمكن من الاستمرار. واعترفت قائلة: "لقد أمضيت حياتي كلها على هاتفي الذكي، وشعرت بالشلل بدونه".
وعلى الرغم من شعورها الأولي بالإنتاجية الأكبر مع تقليل وقت الشاشة، إلا أن شما في النهاية واجهت صعوبات للاستمرار في استخدام هاتف تقليدي أساسي. وقالت: "في البداية، أعجبتني فكرة أن يكون لدي المزيد من الوقت وشعرت بأنني أكثر إنتاجية في يومي، بتقليل وقت استخدامي للشاشات. لكنني لم أستطع الاستمرار في استخدامه".
"الإدمان الأول غير المادي"
ووفقاً للدكتورة حنان محمود قنديل، أخصائية الطب النفسي في مستشفى ميدكير الشارقة ومستشفى ميدكير الملكي التخصصي في القصيص، فإنّ إدمان الشاشة منتشر على نطاق واسع. وقالت: "تظهر الأبحاث أن إدمان الشاشة هو الإدمان رقم واحد غير المادي في العالم".
وقالت أنه على الرغم من أنه قد يكون من الصعب العودة إلى "الهواتف التقليدية"، إلا أنه من المهم تقليل استخدام أجهزة الاتصال الرقمية من أجل حياة صحية ومتوازنة. وأضافت: "إذا كان ما يسمى بالهاتف التقليدي يمكن أن يساعد الأفراد على التخلص من هواتفهم الذكية، فيجب اعتماده".
وأكدت:" يمكن أن يؤثر الوقت المفرط أمام الشاشة على مدى الانتباه كما يمكن أن يؤثر أيضاً على بنية الدماغ، وفقاً للدكتور قنديل. وقالت: "هناك نتائج حديثة حول تأثير أشكال الإدمان الرقمي المختلفة على بنية الدماغ ووظائفه لدى الأطفال والمراهقين".
وأوضحت أن الإدمان الرقمي أدى إلى زيادة الأمراض النفسية مثل القلق والاكتئاب حتى لدى الأطفال. كما أدى إلى العزلة وعدم التفاعل بين العائلة والأصدقاء.
وشددت الدكتورة قنديل على أهمية الوعي الذاتي والجهد الواعي. وأضافت: "نحن بحاجة إلى أن نضع في اعتبارنا عدد الساعات التي نقضيها يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي أو هواتفنا الذكية. ونحتاج أيضاً إلى الاهتمام بكيفية تأثير ذلك والتحكم فيه على حياتنا ومسؤولياتنا والأشخاص الذين نهتم بهم."
وبالمثل، أوصت الدكتورة قنديل بتطوير روتين متوازن: "نحن بحاجة إلى جدول يومي وتقسيم وقتنا بين واجباتنا ووقت الرعاية الذاتية. ويمكن أن يساعدنا الانخراط في تقنيات الاسترخاء والنشاط البدني المنتظم في تحقيق التوازن"، كما شجعت على الانخراط في الأنشطة التي لا تتطلب استخدام الشاشات، مثل ممارسة هوايات ومهارات جديدة ليكونوا قادرين على تحقيق التوازن بين الاتصال الرقمي والتركيز على العالم الحقيقي.