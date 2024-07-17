العودة للهواتف التقليدية خطوة لمكافحة الإدمان الرقمي

يتخلى بعض المقيمين في دولة الإمارات عن هواتفهم الذكية ويستبدلونها بـ "الهواتف التقليدية" لاستعادة التوازن الرقمي، حيث أظهرت الأبحاث أن إدمان الشاشة هو "الإدمان غير المادي رقم واحد" في جميع أنحاء العالم.

و"الهواتف التقليدية" هي هواتف تحتوي فقط على وظائف أساسية مثل الاتصال وإرسال الرسائل النصية، ولا تحتوي على نظام تشغيل متصل بالإنترنت.

ونظراً للطبيعة الإدمانية لوسائل التواصل الاجتماعي، قرر سكان دولة الإمارات استبدال الاتصال الرقمي الفوري بالتركيز على العالم الحقيقي.