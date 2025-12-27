العودة إلى الجذور.. شتاء العين يجمع الأجيال تحت سماء الصحراء

محمد الرشيدي، أحد سكان العين، يصف مشاعره حول الانتقال إلى الصحراء في الشتاء: “الشتاء له طعم خاص؛ الطقس لطيف وبارد، ونحب الهروب من زحمة المدينة والعودة إلى السلام والطبيعة. الصحراء تمنحنا الراحة النفسية والشعور بالبساطة والأصالة.” ويضيف أن هذه الممارسة كانت تقليدًا عائليًا لأجيال: “هذه عادة قديمة من أجدادنا، ومنذ كنا أطفالًا كنا نذهب إلى الصحراء في الشتاء، ونواصلها حتى اليوم.”