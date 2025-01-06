العمل من المنزل أيام الجمعة: دعم إضافي للأمهات العاملات في دبي

وتهدف المبادرة التي تقودها الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها ونموها.

وترى "شيخة م"، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 30 عاماً، أن خيار العمل عن بُعد الجديد مفيد بشكل خاص. وتقول: "إن خيار العمل عن بُعد يوم الجمعة مثالي. فاليوم الجمعة هو يوم مميز، ورغم أنه عادة ما يكون يوماً قصيراً، فإن المرونة في العمل من المنزل تعني أن الأمهات يمكنهن الاستمتاع بيوم هادئ مع أطفالهن دون عناء التنقل. وهذا التغيير سيحدث فرقاً كبيراً في ديناميكيات الأسرة".

وفي حديثها عن صراعاتها اليومية مع التنقل، أشارت شيخة إلى مدى انشغال روتينها اليومي، قائلة: "يبدو كل يوم وكأنه سباق مع الوقت. غالباً ما أسرع إلى المنزل لمواكبة أطفالي وإعدادهم لليوم التالي، وهو ما قد يكون مرهقاً".

وقد قدم البرنامج مجموعة من المزايا التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وتحسين جودة الحياة وتشجيع التوازن الصحي بين العمل والحياة من خلال الدعم المالي والاجتماعي والتعليمي. ومن بين الأحكام البارزة إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام للزوجين، وخيار العمل عن بُعد للأمهات، كما تم ذكره سابقاً.

وتعتقد حنين ماجد أن هذه المزايا الجديدة ستوفر مرونة أساسية للأمهات العاملات. وقالت، وهي أم لطفل واحد: "ستشجع هذه المبادرات المزيد من النساء والرجال على التفكير في الزواج، خاصة مع إدخال أيام الإجازة المدفوعة الأجر. إنه نظام دعم حيوي للأسر الشابة".

وتقدر التركيز على القيم العائلية. وأضافت: "في وقت يُعتبر فيه التقدم الوظيفي أمراً بالغ الأهمية، من الجيد أن نرى قادتنا يعطون الأولوية للقيم العائلية". ويعتقد الكثيرون أن هذه التغييرات ستسهل حياتهم بشكل كبير وتعزز قدرتهم على التوازن بين العمل ومسؤوليات الأسرة.

ومن المتوقع أن تقدم المراحل المستقبلية من البرنامج حزماً ومزايا إضافية تركز على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، مما يعزز الالتزام بتحسين الحياة الأسرية في دبي.