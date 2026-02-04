العمل في عصر الذكاء الاصطناعي: من "الأتمتة" إلى "تعزيز القدرات البشرية"

وحذر من أنه في حين يحقق الذكاء الاصطناعي مكاسب كبيرة في الإنتاجية، فإن هذه المكاسب لا تترجم تلقائياً إلى أجور أفضل أو أمن وظيفي. وقال: "الفجوة بين الإنتاجية والأجور واسعة بالفعل"، داعياً صانعي السياسات إلى التحرك مبكراً لمنع عدم المساواة في المستقبل. وأضاف أن الاستثمار في المهارات لم يعد خياراً، بل أصبح ركيزة أساسية.