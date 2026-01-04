العمل عن بعد في الإمارات: حقوق أصحاب العمل والموظفين

سؤال: أدير شركة في دبي وأفكر في تقديم العمل عن بعد للموظفين. بموجب قانون العمل الإماراتي، كيف يتم حساب ساعات العمل، استحقاقات الإجازة، والالتزامات القانونية الأخرى في مثل هذا الترتيب؟
الإجابة: يمكن للموظف العمل عن بعد، كليًا أو جزئيًا، بشرط أن يتم الاتفاق بين صاحب العمل والموظف بموجب المادة 5 (1) (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
“1. مع مراعاة أحكام المادة (7) من المرسوم بقانون، يجب أن يكون العقد بين الموظف وصاحب العمل وفقًا لأي من أنواع العمل المحددة فيه، بالإضافة إلى الأنواع التالية:
العمل عن بعد: يتم تنفيذ كل أو جزء من العمل خارج مكان العمل، مع التواصل الإلكتروني بين الموظف وصاحب العمل بدلاً من الحضور الفعلي، سواء كان العمل بدوام جزئي أو كامل.”
يجب أن يوضح عقد العمل بوضوح تفاصيل صاحب العمل والموظف، الدور الوظيفي، الأجور، مكان العمل، ساعات العمل، استحقاقات الإجازة، فترة الإشعار، والشروط الأخرى كما هو مطلوب من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين. يمكن أن يتضمن العقد بنودًا إضافية ويمكن تغييره إلى عقد عمل عن بعد بموافقة متبادلة.
علاوة على ذلك، يجب الاتفاق على ترتيبات العمل كتابةً من خلال عقد العمل أو تعديل ويمكن تحويلها إلى عمل عن بعد إذا كانت متوافقة مع أحكام المرسوم بقانون، هذا القرار واللوائح القانونية. هذا وفقًا للمادة 10 (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022؛
“مع مراعاة أحكام المادة (8) من المرسوم بقانون:
1. يجب أن يتضمن عقد العمل اسم وعنوان صاحب العمل، واسم الموظف وجنسيته وتاريخ ميلاده، وإثبات هويته، ومؤهلاته، والوظيفة أو المهنة، وتاريخ بدء العمل، ومكان العمل، وساعات العمل، وأيام الراحة، وفترة التجربة إن وجدت، ومدة العقد، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، واستحقاقات الإجازة السنوية، وفترة الإخطار، وإجراءات إنهاء عقد العمل وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة لتنظيم العلاقة بين الطرفين.
2. يجوز للموظف وصاحب العمل الاتفاق على إدخال بنود جديدة على نماذج العقود المعتمدة، بشرط أن تكون متوافقة مع أحكام المرسوم بقانون، وهذا القرار واللوائح القانونية.
3. يجوز تغيير العقد من نوع عمل إلى آخر، وفقًا لما يلي:
أ. موافقة كل من الموظف وصاحب العمل.
ب. دفع جميع المستحقات الناشئة عن العقد الأصلي.
ج. الامتثال للإجراءات التي تحددها الوزارة.
4. يجب على الموظف وصاحب العمل التعاقد على نوع العمل المتفق عليه باستخدام نماذج العقود في نظام الوزارة، وهي: عقد العمل عن بعد.
يجوز للموظف العمل عن بعد بموافقة صاحب العمل، ويجوز لصاحب العمل تحديد ساعات عمل محددة للموظف. وذلك وفقًا للمادة 17 (6) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، "إذا رغب الموظف في أداء عمله عن بعد، سواء داخل الدولة أو خارجها، بموافقة صاحب العمل، يجوز للأخير أن يطلب ساعات عمل محددة."
وفقًا للنص القانوني المذكور أعلاه، يُعترف قانونيًا بالعمل عن بعد في الإمارات العربية المتحدة إذا تم الاتفاق عليه بين صاحب العمل والموظف من خلال عقد مكتوب أو تعديل وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022. يمكنك النظر في صياغة سياسة أو عقد للعمل عن بعد. لضمان الامتثال، يمكنك طلب المشورة القانونية المهنية بناءً على طبيعة عملك.
