العمل عن بعد في الإمارات: حقوق أصحاب العمل والموظفين

1. يجب أن يتضمن عقد العمل اسم وعنوان صاحب العمل، واسم الموظف وجنسيته وتاريخ ميلاده، وإثبات هويته، ومؤهلاته، والوظيفة أو المهنة، وتاريخ بدء العمل، ومكان العمل، وساعات العمل، وأيام الراحة، وفترة التجربة إن وجدت، ومدة العقد، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، واستحقاقات الإجازة السنوية، وفترة الإخطار، وإجراءات إنهاء عقد العمل وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة لتنظيم العلاقة بين الطرفين.