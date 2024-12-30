العملات المشفرة في الإمارات: بين الشريعة والقانون
أثار ارتفاع تداول وتداول العملات المشفرة تساؤلات حول مدى توافقها مع إرشادات الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى وضعها القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حتى الآن، فإن موقف الشريعة في البلاد هو أن العملات المشفرة "ليست حلالاً ولا حراماً" و"لا ينصح بها". ويأتي هذا حتى مع وصف مؤيدي العملات المشفرة للبيتكوين بأنها "الشكل الإسلامي الأكثر ابتكاراً للعملة على الإطلاق" خلال مؤتمر في أبو ظبي مؤخراً كما ذكرت صحيفة خليج تايمز .
الموقف الشرعي الحالي
وقال أحد علماء مجلس الفتوى في الإمارات العربية المتحدة: "موقفنا الحالي هو التوقيف؛ لا نستطيع أن نقول إنه حلال أو حرام، لكننا نقول إنه من الأفضل عدم الانخراط فيه". "إنها قضية معقدة لأن هناك طرقًا مختلفة يمكنك من خلالها تحليل العملات المشفرة حاليًا".
هناك مخاوف بشأن الطبيعة المضاربة لاستخدامها الحالي، "لأن أسعارها تتقلب بمبالغ كبيرة بين عشية وضحاها، لذلك يقفز الناس إليها، ويعتبرونها استثمارًا".
"في حين أن بعض الناس استفادوا كثيرًا من ذلك ماليًا ... إلا أن هناك أسبابًا أخرى على المحك، لذا لا نوصي به حتى الآن."
وأضاف أن مجلس الإفتاء لم يعترف بها كعملة رسمية حتى الآن، لكن هذا الموقف قد يتغير في حال اعترفت بها الحكومة رسمياً.
مؤيدو البيتكوين
يزعم أنصار العملات المشفرة أن العالم الإسلامي "يفتقد" ثورة البيتكوين.
وقال أريش إحسان، المحلل المالي والمستشار الشرعي والمتخصص في مكافحة غسيل الأموال، إن الحكومات في مختلف أنحاء العالم تبدي اهتماما متزايدا بعملة البيتكوين. وأضاف: "هذا يقودني إلى الحجة الأكثر انتشارا لصالح عملة البيتكوين ــ وهي أنها خارج سيطرة أي حكومة، على النقيض تماما من العملة الورقية".
وأضاف أنه في نهاية المطاف، إذا بقيت المنظمة على حالها، فسوف يكون لكل حكومة سيطرة عليها، بدرجات متفاوتة.
وفي معرض رده على التعليقات التي تفيد بأن عملة البيتكوين أكثر حلالاً من النقود الورقية التي لا يتم إنشاؤها إلا عند إصدار قرض جديد وبالتالي فهي مشبعة بالربا ــ وهو تبادل مالي محرم إسلامياً ــ قال: "إن العواقب السلبية المترتبة على عملية مصرفية معيبة لا علاقة لها بأي عملة محددة أو عملة متصورة. وسوف يكون لها تأثير على الاقتصاد ككل وتؤثر على جميع العملات القابلة للتبادل، في هذا الصدد".
على الرغم من وجود العديد من الأشخاص الذين حققوا مبالغ كبيرة من المال أثناء التداول في العملات المشفرة، إلا أن العديد منهم خسروا أيضًا.
قبل استثمار مدخراتهم في البيتكوين، يجب على الناس "معرفة الجانب الآخر من العملة لاتخاذ خيارات مستنيرة بدلاً من التركيز على FOMO (الخوف من تفويت الفرصة)".
الوضع القانوني
قال المستشار القانوني عبد الرحمن النبهان إن الإطار القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العملات المشفرة "معقد".
ورغم أن استخدام وتعدين العملات المشفرة لأغراض شخصية مسموح به في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن البنك المركزي لم يصدر بعد تشريعات محددة لتنظيم أو حظر الاستثمارات التجارية في العملات المشفرة. "ومع ذلك، فإن غياب التنظيم لا يعني أنه مسموح به تمامًا، لأن الكيانات لا تزال بحاجة إلى ترخيص من السلطات المختصة للمشاركة في أي أنشطة تجارية".
وبحسب الخبير، تقتصر التراخيص الخاصة بالعمليات المرتبطة بالعملات المشفرة حاليًا على مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. ولكي تعتبر الاتفاقيات والمعاملات التعاقدية صالحة قانونيًا، يجب أن تتم داخل هذه المناطق المحددة.
وقال النبهان "نشهد عددا متزايدا من القضايا أمام المحاكم حيث يرفع المستثمرون دعاوى قضائية بعد أن تكبدوا خسائر مالية. وبمجرد التأكد من أن العقد تم توقيعه خارج المناطق المصرح بها، يتم اعتبار هيئة الاستثمار مسؤولة، ويتم إعلان العقد باطلاً. وفي مثل هذه الحالات، تأمر المحكمة عادة بإعادة رأس المال المستثمر".
واستشهد بحالة حديثة تتعلق بتطبيق تداول متخصص في العملات الرقمية للألعاب الإلكترونية، حيث خسر المستثمرون رؤوس أموالهم ورفعوا دعاوى قضائية بعد فشل مطوري اللعبة في إكمال المشاريع أو تسليم الألعاب بالجودة الموعودة.
كما استشهد بقضية تعامل معها تتعلق بشركة استثمارية أوروبية لها مكتب تمثيلي في أبراج بحيرة جميرا، حيث عمل المكتب التمثيلي بشكل مستقل ووقع عقد استثمار بقيمة 200 مليون درهم في مقر إقامة العميل في العين.
وقال النبهان "لقد أظهر الاستثمار في البداية نتائج إيجابية، ثم تذبذب، مما أدى في النهاية إلى خسائر مستمرة. لقد رفعنا دعوى قضائية ضد المكتب التمثيلي وفزنا لأن المكتب لم يكن مرخصًا له بالعمل خارج أبراج بحيرات جميرا. وبالتالي، تم إعلان العقد باطلاً".