العملات المشفرة في الإمارات: بين الشريعة والقانون

وفي معرض رده على التعليقات التي تفيد بأن عملة البيتكوين أكثر حلالاً من النقود الورقية التي لا يتم إنشاؤها إلا عند إصدار قرض جديد وبالتالي فهي مشبعة بالربا ــ وهو تبادل مالي محرم إسلامياً ــ قال: "إن العواقب السلبية المترتبة على عملية مصرفية معيبة لا علاقة لها بأي عملة محددة أو عملة متصورة. وسوف يكون لها تأثير على الاقتصاد ككل وتؤثر على جميع العملات القابلة للتبادل، في هذا الصدد".