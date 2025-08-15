العلم الهندي يرفرف في دبي: القنصل العام يشيد بالجالية الهندية ومساهماتها في الإمارات

كان صباحًا مفعمًا بالوطنية والألوان والروح الجماعية، حيث تجمع مئات الهنود في القنصلية الهندية بدبي للاحتفال بيوم الاستقلال التاسع والسبعين للبلاد. رفرف العلم الهندي في النسيم، حيث اجتمعت العائلات والأطفال وكبار السن للاحتفال، ملأوا الأجواء بمزيج من ذكريات الوطن والفخر بتقدم الهند.

بدأ الحدث الساعة السادسة صباحًا، حيث تجمع المشاركون في ساحة القنصلية قبل مراسم رفع العلم. وارتدى الكثيرون أزياءً تعكس ألوان العلم الهندي - الزعفراني والأبيض والأخضر. ولوّح الأطفال بالأعلام، وارتدت النساء أوشحةً وأساورًا ثلاثية الألوان، وارتدى الرجال الكورتا والقبعات ذات الألوان الوطنية.

وبعد رفع العلم على أنغام النشيد الوطني، ألقى القنصل العام ساتيش سيفان كلمة أمام الحضور احتفى فيها بتقدم الهند وأقر بدور الشتات في تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.