العلم الهندي يرفرف في دبي: القنصل العام يشيد بالجالية الهندية ومساهماتها في الإمارات

كان صباحًا مفعمًا بالوطنية والألوان والروح الجماعية، حيث تجمع مئات الهنود في القنصلية الهندية بدبي للاحتفال بيوم الاستقلال التاسع والسبعين للبلاد. رفرف العلم الهندي في النسيم، حيث اجتمعت العائلات والأطفال وكبار السن للاحتفال، ملأوا الأجواء بمزيج من ذكريات الوطن والفخر بتقدم الهند.
بدأ الحدث الساعة السادسة صباحًا، حيث تجمع المشاركون في ساحة القنصلية قبل مراسم رفع العلم. وارتدى الكثيرون أزياءً تعكس ألوان العلم الهندي - الزعفراني والأبيض والأخضر. ولوّح الأطفال بالأعلام، وارتدت النساء أوشحةً وأساورًا ثلاثية الألوان، وارتدى الرجال الكورتا والقبعات ذات الألوان الوطنية.
وبعد رفع العلم على أنغام النشيد الوطني، ألقى القنصل العام ساتيش سيفان كلمة أمام الحضور احتفى فيها بتقدم الهند وأقر بدور الشتات في تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
شكر سيفان حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكام الإمارات كافة على "كرمهم في إتاحة المجال المناسب لنمو الجالية الهندية". وأشاد بالجالية الهندية في الإمارات، البالغ عددها 4.36 مليون نسمة، لمساهماتهم في تنمية البلاد. وأضاف: "لا يُحترم الهنود هنا لكثرتهم، بل للقيمة التي أضافوها وما زالوا يُضيفونها في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأكد سيفان قوة العلاقات بين الهند والإمارات العربية المتحدة، ووصفها بأنها "مبنية على الثقة والرؤية المشتركة والنمو المتبادل"، وقال إن الشراكة ستكون عنصرا حاسما في رحلة الهند نحو أن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047.
في كلمته، تحدث سيفان عن النمو الاقتصادي السريع للهند، واصفًا إياها بأسرع اقتصاد رئيسي نموًا في العالم، بمعدل نمو بلغ 7% في المتوسط خلال العقد الماضي، باستثناء سنوات كوفيد. وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد ازدادت في النصف الأول فقط من هذه السنة المالية.
كما سلط الضوء على نجاح البلاد في انتشال أكثر من 250 مليون شخص من براثن الفقر متعدد الأبعاد في أقل من عقد من الزمان والتقدم من عاشر أكبر اقتصاد إلى رابع أكبر اقتصاد، مع توقعات بأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في السنوات المقبلة.
وأشاد القنصل العام أيضًا بالتقدم الذي أحرزته الهند في مجالات الحوكمة والبنية الأساسية العامة الرقمية واستكشاف الفضاء، فضلاً عن تمكين المرأة المتزايد واعتماد البلاد على نفسها في قطاع الدفاع.
حضر محمد مسعود الدين، الأخصائي الاجتماعي في جمعية التيلجو بدبي، الاحتفالات مع زملائه الأخصائيين الاجتماعيين احتفالًا بيوم الاستقلال التاسع والسبعين. وقال: "الاحتفال بيوم الاستقلال هنا يُذكرنا بأن قلوبنا تنبض للهند أينما كنا".
وأضاف محمد: "إن التواجد بين مجتمعنا، ورفع العلم ثلاثي الألوان، وغناء النشيد الوطني معًا يجعلنا نشعر بالارتباط بجذورنا والفخر بالمدى الذي وصلت إليه بلادنا".
بعد انتهاء المراسم الرسمية، تحوّلت القاعة إلى مساحة للاحتفال الثقافي، حيث جمعت عروض الرقص والموسيقى بين أشكال الفن الهندي التقليدي والمعاصر.
اصطحب العديد من المشاركين أطفالهم، معربين عن رغبتهم في أن يستشعر الجيل الأصغر أهمية يوم الاستقلال حتى أثناء إقامتهم في الخارج. وقالت كافيتا شارما، التي جاءت برفقة ابنتها: "من المهم أن يشعر أطفالنا بالارتباط بجذورهم".
وقالت كافيتا "إنها سعيدة للغاية ومسرورة برؤية المجتمع الهندي يغني النشيد الوطني في وقت واحد".
"أحضر أطفالي كل عام حتى يعرفوا معنى يوم الاستقلال"، قالت أنيتا شارما، وهي مهاجرة هندية تعيش في دبي.
"عندما يرون العلم مرفوعًا ويسمعون النشيد الوطني، فإنهم يدركون أنه على الرغم من أننا نعيش في الخارج، فإن ارتباطنا بالهند قوي."
كما قام المنظمون بإقامة معرض للصور الفوتوغرافية تيرانجا (ثلاثية الألوان)، والذي يسلط الضوء على رحلة وتطور العلم الوطني للهند.
في ختام كلمته، حثّ سيفان الجالية الهندية على مواصلة المساهمة في تقدم البلدين، مؤكدًا التزام الهند بتعميق شراكتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال: "يشرفنا أن يكون لدينا قادة ذوو رؤية ثاقبة في كلا البلدين يرشدوننا في هذه الرحلة الطموحة".
رئيس الوزراء الهندي مودي يتعهد بخفض ضريبة السلع والخدمات بحلول عيد ديوالي في خطابه بمناسبة يوم الاستقلال الإمارات العربية المتحدة: احتفل بيوم الاستقلال الهندي والباكستاني مع هذه العروض اللذيذة