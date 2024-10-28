العفو يمنح أماً فرصة لقاء ابنتها بعد فراق 11 عاماً
عندما غادرت "رابيا" المقيمة في الشارقة مسقط رأسها في بنغلاديش، كانت ابنتها تبلغ من العمر تسع سنوات فقط وكانت تلميذة في المدرسة. واليوم، بينما تستعد الأم لثلاثة أطفال للعودة إلى المنزل بعد حصولها على العفو، تبلغ ابنتها 19 عاماً وتستعد لبدء الدراسة الجامعية.
"كانت ابنتي الصغيرة الأكثر لطفًا،" قالت رابيا لصحيفة خليج تايمز . "لدي ابن أكبر وابن أصغر، لكنها كانت الأكثر تعلقًا بي. على مدى الشهرين الماضيين، كانت تبكي باستمرار على الهاتف تطلب مني العودة. كان ذلك عندما تم الإعلان عن العفو".
تحسب رابيا الأيام التي قد تتمكن فيها أخيراً من العودة إلى المنزل. تقول بصوت متقطع من شدة التأثر: "أريد أن أعانق ابنتي وأشعر بها بين ذراعي. لم تعد طفلة صغيرة، لكنها في ذهني لا تزال الطفلة ذات التسعة أعوام التي تركتها ورائي".
في الأول من سبتمبر/أيلول، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن عفو لمدة شهرين، مما أعطى الأمل لآلاف الأشخاص الذين يعيشون بشكل غير قانوني في البلاد. يمكنهم الآن اختيار المغادرة دون أي عقوبات أو تحويل تأشيراتهم إلى تأشيرة إقامة إذا تم توظيفهم.
نعمة كبيرة
جاءت رابيا، المعيلة الوحيدة لأسرتها، إلى الإمارات العربية المتحدة لأول مرة منذ 11 عامًا. تتذكر قائلة: "في العام الأول من مجيئي، عدت إلى منزلي وعائلتي مرة واحدة. لكن بعد ذلك، أصبحت الأمور صعبة للغاية. على مدار السنوات الثلاث الماضية، أصبحت مقيمة بشكل غير قانوني بعد تجاوز مدة تأشيرتي. بالنسبة لي، هذا العفو هو نعمة كبيرة".
وتقول رابيا إنها لا تعرف كيف ستكسب رزقها في وطنها، بعد أن عانت من عدة مشاكل صحية وآلام. وأضافت: "أعاني من بعض الآلام التي تزعجني منذ فترة، وقد أثر ذلك على قدرتي على العمل بشكل صحيح. والآن، أتمكن من تلبية احتياجاتي من خلال العمل بدوام جزئي في منزلين. ليس لدي الكثير من المال المدخر، لذلك لم أتمكن حتى من شراء الهدايا لأطفالي. لحسن الحظ، أعطاني أحد أصحاب العمل بعض الهدايا التي يمكنني أن أحملها إلى عائلتي".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ أنه لن يكون هناك تمديد لبرنامج العفو وأنه سيكون هناك ترحيل وتشديد للإجراءات مع إدراج المخالفين على قائمة حظر الدخول.
وبحسب شهود عيان وعاملين اجتماعيين، كانت عطلة نهاية الأسبوع هذه، التي تعد الأخيرة قبل انتهاء فترة العفو، مزدحمة للغاية. وقال عامل اجتماعي لم يشأ ذكر اسمه: "انتظر الكثير من الناس حتى اللحظة الأخيرة على أمل تمديد أو تخفيف الشروط". وأضاف: "الفارق الأهم بين هذا العفو والعفوات السابقة هو عدم وجود حظر هذه المرة. ويمكن للناس الخروج ثم العودة بتأشيرة زيارة أو عمل صالحة. إنها نعمة كبيرة للناس".
وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي في استشارة أن العفو يشمل فقط المتواجدين داخل الإمارات ولا يشمل الهاربين أو المخالفين الذين غادروا الدولة قبل بدء العفو.