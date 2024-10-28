العفو يمنح أماً فرصة لقاء ابنتها بعد فراق 11 عاماً

وتقول رابيا إنها لا تعرف كيف ستكسب رزقها في وطنها، بعد أن عانت من عدة مشاكل صحية وآلام. وأضافت: "أعاني من بعض الآلام التي تزعجني منذ فترة، وقد أثر ذلك على قدرتي على العمل بشكل صحيح. والآن، أتمكن من تلبية احتياجاتي من خلال العمل بدوام جزئي في منزلين. ليس لدي الكثير من المال المدخر، لذلك لم أتمكن حتى من شراء الهدايا لأطفالي. لحسن الحظ، أعطاني أحد أصحاب العمل بعض الهدايا التي يمكنني أن أحملها إلى عائلتي".