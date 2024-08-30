العفو يفتح أبواب الأمل على فرص عمل جديدة للمخالفين

وجد "أرون بيسوال"، وهو طاهٍ يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ سبع سنوات، نفسه في وضع مماثل. فبعد وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2018 للعمل كطاهٍ في مطعم في الشارقة، انقلبت حياته فجأة عندما أغلق المطعم في عام 2021 بعد وفاة صاحبه بسبب كوفيد-19. وقال أرون، الذي ينحدر من ولاية أوريسا في الهند: "كان هناك بعض الخلافات بين أبنائه، وأغلق المطعم. واصلت البحث عن وظائف أخرى، ولكن بسبب الوباء، لم يعد الناس يأكلون في الخارج كثيراً".