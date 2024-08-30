العفو يفتح أبواب الأمل على فرص عمل جديدة للمخالفين
حصل بعض المقيمين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم والذين يتمتعون بالمهارة في مجال عملهم بالفعل على عروض عمل في حين ينتظرون بفارغ الصبر إضفاء الشرعية على وضع إقامتهم مع بدء فترة العفو في الأول من سبتمبر/أيلول.
لقد أدى الإعلان الأخير عن برنامج العفو لمدة شهرين الذي أطلقته دولة الإمارات إلى بث روح الارتياح في نفوس المقيمين غير الشرعيين والمتجاوزين لحدود الإقامة، حيث أصبح لديهم الآن الفرصة لتصحيح وضعهم دون عقوبات.
فرصة ثانية
كان "شهيد"، النجار الهندي البالغ من العمر 45 عاماً والذي عاش في الإمارات على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، في وضع مأساوي عندما أغلقت شركته أبوابها في عام 2022. ومع عدم وجود وظيفة وانتهاء صلاحية تأشيرته، وجد شهيد نفسه يكافح من أجل تلبية احتياجاته. قال شهيد: "بعد أن فقدت وظيفتي، عملت في مصنع أثاث في عجمان لمدة شهرين فقط لإعالة نفسي وإرسال بعض المال إلى الوطن. ولكن عندما تم اختياري لوظيفة جديدة، أخبرني قسم الموارد البشرية أن تأشيرتي انتهت صلاحيتها، وكان عليّ دفع غرامة قدرها 2000 درهم ومغادرة البلاد للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة".
ولكن للأسف لم يكن لدى شهيد المال الكافي لسداد الغرامة، وبحلول الوقت الذي تمكن فيه من اقتراض المبلغ من أبناء عمومته، كانت الغرامة قد تضخمت إلى 6000 درهم. وقال شهيد: "استمرت الغرامة في الارتفاع، وأعتقد الآن أنها تجاوزت 45 ألف درهم".
وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد حظي عمل شهيد دائماً بتقدير شركات التصميم الداخلي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وقال شهيد: "عندما أُعلن عن العفو، اتصلت بي ثلاث شركات وعرضت عليّ وظيفة بمجرد أن أنهيت وضعي غير القانوني. لا أستطيع أن أكون أكثر سعادة من هذا". وقد عرضت عليه إحدى الشركات بالفعل راتباً قدره 3500 درهم مع الإقامة. "أنا فقط أنتظر تسوية وضعي القانوني حتى أتمكن من الحصول على خطاب العرض ومواصلة العيش في الإمارات العربية المتحدة بشكل قانوني".
بداية جديدة
وجد "أرون بيسوال"، وهو طاهٍ يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ سبع سنوات، نفسه في وضع مماثل. فبعد وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2018 للعمل كطاهٍ في مطعم في الشارقة، انقلبت حياته فجأة عندما أغلق المطعم في عام 2021 بعد وفاة صاحبه بسبب كوفيد-19. وقال أرون، الذي ينحدر من ولاية أوريسا في الهند: "كان هناك بعض الخلافات بين أبنائه، وأغلق المطعم. واصلت البحث عن وظائف أخرى، ولكن بسبب الوباء، لم يعد الناس يأكلون في الخارج كثيراً".
خلال هذه الفترة، عمل أرون في وظائف متفرقة، حيث كان يطبخ لسكان أحياء مختلفة في الشارقة ودبي. ولكن عندما حاول التواصل مع أبناء صاحب المطعم لمناقشة وضعه، اكتشف أنهم انتقلوا إلى كندا وألغوا ترخيص العمل. وقال: "تم إدراجي على قائمة الهاربين، ولم أتحقق حتى من حجم الغرامات المتراكمة. كل ما أعرفه هو أنني مقيم غير قانوني الآن".
ولكن سرعان ما تغيرت حياة أرون. فقد قدمه أحد السكان الذين كان يعد لهم وجبات الطعام إلى صديق يملك مطعماً هندياً. وقال أرون: "لقد أحبوا الطعام الذي أعددته، وصاحب المطعم كان على استعداد لتوظيفي بمجرد أن يصبح وضعي قانونياً. أنا سعيد للغاية لأنه عُرض عليّ ضعف الراتب الذي كنت أكسبه قبل عام 2021".
نصائح الخبراء
وأكد خبراء الهجرة على أهمية الاستفادة من برنامج العفو لإضفاء الشرعية على وضع الإقامة. وقال علي سعيد الكعبي، خبير الهجرة ومدير شركة ECH Digital: "بمجرد أن يجدد المخالفون وضعهم ويصبحوا مقيمين قانونيين، فإنهم يفتحون الباب أمام الكثير من الفرص". "يحصلون على ضمان الراتب والسكن والقدرة على فتح حسابات مصرفية والأهم من ذلك راحة البال. لم يعد أحد يستطيع استغلال مواهبهم".
وأكد الكعبي أن المقيمين القانونيين يمكنهم أيضاً الحصول على التأمين الصحي والتقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة وحتى بدء أعمالهم التجارية في الإمارات العربية المتحدة. وقال: "ينتظر أولئك الذين يتخذون هذه الخطوة لتصحيح وضعهم عالماً من الفرص. الأمر لا يتعلق فقط بالبقاء في الدولة ولكن ببناء مستقبل آمن ومزدهر".