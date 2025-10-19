العطاء في البحر: "شيخ السلاحف" الإماراتي يحول شغفه إلى حركة توعية عالمية

في سن الثانية عشرة، تعلم الشيخ فهيم بن سلطان بن خالد القاسمي ركوب الأمواج والإبحار والغوص. وقبل ذلك، كان يخشى المحيط.

وصرح لـ "خليج تايمز" خلال زيارة إلى جزيرة "جميرا تاندا" في تنزانيا: "كنت أخشى المحيط، لكن الآن أشعر وكأن الماء يظل يدعوني للعودة". كانت هذه الزيارة ضمن رحلة صحفية تسلط الضوء على الحفاظ على البيئة البحرية والاستدامة.

وعلى مدار أربعة أيام، أخذنا الشيخ فهيم، الرئيس التنفيذي لدائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، في رحلة تحوله من الخوف من البحر إلى أن أصبح أحد أقوى المدافعين عنه، ليحصل على لقب "شيخ السلاحف". وعندما سُئل عما تغلب على خوفه، قال إنها "قوة" المحيط. قال: "كانت قوته. عندما أمسكت بأول موجة لي، أدركت أنني أمشي على الماء".