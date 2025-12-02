"العشرون الذهبية": محطات نقلت الإمارات إلى الريادة العالمية

1. 1972: انضمام رأس الخيمة إلى الاتحاد الجديد
أصبحت رأس الخيمة الإمارة السابعة والأخيرة التي تنضم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد فترة وجيزة من بقائها خارج الاتحاد عقب تأسيسه في 2 ديسمبر 1971. وفي ضوء التطورات السياسية والأمنية الإقليمية، اختارت الإمارة الانضمام إلى الاتحاد الجديد، حيث انضمت رسميًا في 10 فبراير 1972. وقد أكمل انضمامها اتحاد الإمارات السبع وعزّز وحدة الدولة وإطارها الوطني.
2. 1972: انعقاد أول اجتماع للمجلس الوطني الاتحادي
عقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته في 13 فبراير 1972، مما شكّل محطة رئيسية في بناء الإطار التشريعي للدولة الفتية. وقد مثّل الاجتماع بداية الحياة البرلمانية المنظمة في دولة الإمارات، حيث جمع ممثلين من جميع الإمارات. وخلال هذه الجلسة الافتتاحية، تولى ثاني بن عبد الله منصب أول رئيس للمجلس الوطني الاتحادي، متقدماً الصفوف لقيادة أعمال المجلس في بداياته. وقد أرست هذه المناسبة الأساس لنموذج الحكم التشاوري والمشاركة الذي تواصل دولة الإمارات الالتزام به حتى اليوم.
3. 1973: طرح الدرهم بعد 534 يوماً من قيام دولة الإمارات
طرحت دولة الإمارات عملتها الوطنية، الدرهم الإماراتي، في خطوة مهمة نحو ترسيخ الهوية الاقتصادية للدولة. وقد صدر الدرهم بعد 534 يوماً من قيام الاتحاد، ليحل محل ريال قطر-دبي، ويؤسس لنظام نقدي موحد. وقد عزز طرحه الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية والسيادة للدولة الفتية.
4. 1981: الإطلاق الرسمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي
أطلق رؤساء دول الدول الست المطلة على الخليج رسميًا مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القاعة المتلألئة بفندق إنتركونتيننتال في أبوظبي. ومع بدء قمتهم التي استمرت يومين، تعهّد قادة الخليج بجعل المنظمة الإقليمية الجديدة أساسًا لتعميق التعاون ونواة محتملة لمزيد من الوحدة بين الدول العربية.
5. 1982: الشيخ زايد يفتتح مجمعًا صناعيًا نفطيًا بملايين الدولارات في الرويس
افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان المجمع الصناعي النفطي الذي بلغت تكلفته ملايين الدولارات في الرويس، مما شكّل محطة بارزة في مسيرة التوسع الصناعي وقطاع الطاقة في دولة الإمارات. عزز هذا المشروع الاستراتيجي قدرات الدولة في الصناعات التحويلية ودعم تنويع الاقتصاد على نطاق أوسع. كما حوّل ما كان في السابق منطقة صحراوية نائية ورأس صيد صغير إلى مركز صناعي رئيسي حيوي للاقتصاد الوطني.
6. 1984: افتتاح أول حقل نفط بري في دبي
افتتح المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رسميًا أول حقل نفط بري في دبي، وهو حقل مرغم، مما شكّل محطة مهمة في قطاع الطاقة بالإمارة. وسّع المشروع قدرات دبي الإنتاجية من النفط إلى ما وراء حقولها البحرية وعزّز مواردها الاقتصادية. كما أكد الافتتاح على الدور المتنامي لدبي في صناعة النفط الإقليمية خلال تلك الفترة.
7. 1990: منتخب الإمارات لكرة القدم يشارك لأول مرة في كأس العالم في إيطاليا
شارك المنتخب الوطني الإماراتي لكرة القدم لأول مرة في كأس العالم في إيطاليا، مسجلاً الظهور الأول للدولة على أكبر ساحة كروية في العالم. أبرزت هذه المشاركة التاريخية الحضور المتنامي للإمارات في الرياضة الدولية وألهمت جيلًا جديدًا من اللاعبين والمشجعين.
8. 1996: الدستور الدائم لدولة الإمارات
اعتمدت دولة الإمارات دستورها الدائم، ليحل محل الدستور المؤقت المعمول به منذ تأسيس الاتحاد. رسّخ الدستور هيكل الحكومة الاتحادية، ووضّح صلاحيات رئيس الدولة والمجلس الأعلى والمجلس الوطني الاتحادي، وكرّس حقوق وواجبات المواطنين. شكّل اعتماده خطوة مهمة في تعزيز الأسس القانونية والسياسية للدولة.
9. 2004: الشيخ أحمد آل مكتوم يفوز بأول ميدالية ذهبية أولمبية للإمارات
سجّل الشيخ أحمد آل مكتوم إنجازاً تاريخياً كأول إماراتي يفوز بميدالية ذهبية أولمبية، بعد أن انتصر في منافسات الرماية المزدوجة الفردية في أولمبياد أثينا. وضع إنجازه دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية وألهم عصراً جديداً من الطموح الرياضي في البلاد. ويظل هذا الانتصار البارز محطة فخر في تاريخ الرياضة الوطنية.
10. 2006: إجراء أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي
أجرت دولة الإمارات أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي، في خطوة تاريخية نحو التطور السياسي للدولة. شارك المواطنون في اختيار نصف أعضاء المجلس، مما عزز مشاركة الجمهور في الحوكمة. عزز هذا الحدث البارز النظام الاستشاري في الدولة وأكد التزامها بالحكم التشاركي.
11. 2009: دبي سات-1 أول قمر صناعي إماراتي الصنع
أصبح دبي سات-1 أول قمر صناعي تصنعه دولة الإمارات، في إنجاز بارز لبرنامج الفضاء الوطني. صُمم لمراقبة الأرض، حيث التقط صوراً عالية الدقة لأغراض التخطيط العمراني، ومراقبة البيئة، وإدارة الكوارث. ومن بين أولى الصور التي أرسلها كانت صورة لجزيرة النخلة، وهي من أوائل الصور التي أُعلنت للجمهور وأكدت نجاح تشغيل القمر الصناعي.
12. 2009: إطلاق مترو دبي، أول نظام نقل جماعي عام في المنطقة
أُطلق مترو دبي، أول نظام نقل جماعي عام في المنطقة، في لحظة فارقة لتطوير النقل الحضري في دولة الإمارات. ربطت الشبكة المؤتمتة بالكامل والخالية من السائقين بين مناطق رئيسية في المدينة، مما خفف الازدحام المروري ووفّر بديلاً حديثاً وفعالاً للمسافرين. أبرز افتتاحه التزام دبي بالبنية التحتية الذكية والتنمية الحضرية المستدامة.
13. 2010: افتتاح برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم
افتُتح برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم، ليجسد بروز دبي كمدينة عالمية ومركز للابتكار. بارتفاع 828 متراً، حقق أرقاماً قياسية في الهندسة والمعمار وجذب أنظار العالم. أبرز الافتتاح طموح دولة الإمارات وتقدمها الاقتصادي ورؤيتها للتنمية الحضرية الحديثة، ليصبح معلماً أيقونياً ومحركاً رئيسياً للسياحة والاستثمار في المنطقة.
14. 2014: المقدم مريم المنصوري أول طيارة مقاتلة
سجلت المقدم مريم المنصوري إنجازاً تاريخياً كأول طيارة مقاتلة من دولة الإمارات، حيث كسرت الحواجز في مجال يهيمن عليه الرجال تقليدياً. أبرز إنجازها الدور المتنامي للمرأة الإماراتية في القوات المسلحة وغيرها من القطاعات، وألهم جيلاً جديداً للسعي وراء مسارات مهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والدفاع. أصبح نجاح المقدم المنصوري الرائد رمزاً للتقدم والتمكين والمساواة بين الجنسين في دولة الإمارات.
15. 2019: الحلم الإماراتي في الفضاء ينطلق، هزاع في المدار
بلغت طموحات الإمارات في الفضاء محطة تاريخية عندما أصبح رائد الفضاء هزاع المنصوري أول إماراتي يسافر إلى الفضاء. انطلق على متن مركبة الفضاء سويوز، وقضى ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية، حيث أجرى تجارب علمية ومثل دولة الإمارات على الساحة العالمية. جسدت رحلته الإنجازات المتنامية للدولة في مجال استكشاف الفضاء وألهمت جيلاً جديداً من الإماراتيين للسعي وراء مسارات مهنية في العلوم والتكنولوجيا وأبحاث الفضاء.
16. 2021: الإمارات تنضم إلى نادي المريخ النخبوي: وصول تاريخي لمسبار الأمل إلى مدار المريخ
سجلت الإمارات إنجازاً تاريخياً بأن أصبحت أول دولة عربية تصل إلى المريخ مع وصول مسبار الأمل بنجاح إلى مدار الكوكب. شكلت المهمة إنجازاً بارزاً لبرنامج الإمارات الفضائي، حيث وفرت بيانات علمية قيمة عن الغلاف الجوي للمريخ وأظهرت القدرات المتنامية للدولة في مجال استكشاف الفضاء المتقدم. رسخ نجاحها دور الإمارات كقوة رائدة في أبحاث الفضاء الإقليمية والعالمية.
17. 2021: العالم يأتي إلى الوطن: افتتاح إكسبو 2020 دبي
تم افتتاح إكسبو 2020 دبي رسمياً، في لحظة تاريخية اجتمع فيها العالم في دولة الإمارات للاحتفال بالابتكار والثقافة والتعاون. وعلى الرغم من تأجيله بسبب التحديات العالمية، فقد نجح الحدث في إبراز قدرة دبي على استضافة فعالية عالمية ضخمة، وجذب ملايين الزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم. سلط إكسبو الضوء على رؤية الإمارات وتميز بنيتها التحتية ودورها كمركز للتعاون والإبداع الدولي.
18. 2022: زراعة القمح في الصحراء: حاكم الشارقة يزرع البذور في مليحة
افتتح حاكم الشارقة مبادرة رائدة في مليحة، امتدت لاحقًا على مساحة 1,900 هكتار، محولة الصحراء القاحلة إلى أراضٍ زراعية خصبة. وبين الجبال الوعرة، تحولت المساحات الشاسعة من الأرض الجرداء إلى حقول خضراء وارفة، مشكلة أنماط دائرية ضخمة. لم يتحد هذا المشروع التوقعات السابقة التي قالت إن القمح لا يمكن أن ينمو في الصحراء فحسب، بل عرض أيضًا ممارسات زراعية مبتكرة والتزام دولة الإمارات بأمن الغذاء، مثبتًا أن البيئات الصحراوية القاسية يمكن أن تصبح منتجة بالرؤية والتكنولوجيا.
19. 2023: الإمارات تحقق الحلم العربي: انطلاق سلطان النيادي إلى الفضاء في مهمة تاريخية لمدة ستة أشهر على محطة الفضاء الدولية
حققت دولة الإمارات إنجازًا تاريخيًا في طموحاتها الفضائية العربية، حيث انطلق رائد الفضاء سلطان النيادي في مهمة لمدة ستة أشهر إلى محطة الفضاء الدولية. وخلال هذه المهمة، أصبح أول عربي يقوم بمشي في الفضاء، مسجلًا إنجازًا بارزًا في تاريخ الفضاء بالمنطقة. أظهرت مهمة النيادي القدرات العلمية والتكنولوجية المتقدمة لدولة الإمارات وألهمت جيلًا جديدًا من الإماراتيين للسعي وراء مسارات مهنية في العلوم والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء.
20. 2025: رمز للدرهم: الإمارات تكشف عن رمز جديد للدرهم مستوحى من علم الدولة
كشفت دولة الإمارات عن رمز جديد للدرهم، مستوحى من ألوان وتصميم علم الدولة. يمثل الرمز الهوية الاقتصادية والرؤية المالية الحديثة للدولة، مما يجعل الدرهم معروفًا عالميًا على الفور. يعزز تقديمه التزام الإمارات بالابتكار والفخر الوطني بعملتها ونظامها المالي.