"العشرون الذهبية": محطات نقلت الإمارات إلى الريادة العالمية

عقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته في 13 فبراير 1972، مما شكّل محطة رئيسية في بناء الإطار التشريعي للدولة الفتية. وقد مثّل الاجتماع بداية الحياة البرلمانية المنظمة في دولة الإمارات، حيث جمع ممثلين من جميع الإمارات. وخلال هذه الجلسة الافتتاحية، تولى ثاني بن عبد الله منصب أول رئيس للمجلس الوطني الاتحادي، متقدماً الصفوف لقيادة أعمال المجلس في بداياته. وقد أرست هذه المناسبة الأساس لنموذج الحكم التشاوري والمشاركة الذي تواصل دولة الإمارات الالتزام به حتى اليوم.