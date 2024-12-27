العسل المالح: تجربة فريدة للتذوق في مهرجان حتا

وقال ناصر الحميدي، وهو نحال لديه خبرة تقرب من 30 عامًا: "يتم إنتاج هذا العسل الطبيعي اللذيذ من قبل النحل من رحيق أزهار المجرة والزركين، والتي تزهر لبضعة أيام فقط بعد موسم الخريف. تستمر هذه الأزهار لمدة أسبوعين تقريبًا في عدد قليل من الوديان المختارة في صلالة، مما يجعل العسل نادرًا للغاية ومطلوبًا بشدة".