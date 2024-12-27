العسل المالح: تجربة فريدة للتذوق في مهرجان حتا
العسل، وهو من المواد الغذائية الأساسية في أغلب المنازل، له طعم حلو مميز وكثيراً ما يستخدم كمحلي في الأطعمة والمشروبات. ومع ذلك، يعدني هذا النحال المصري بأن العسل النادر الذي يبيعه له طعم "مالح".
في الدورة التاسعة لمهرجان حتا للعسل، الذي انطلق الجمعة، يمكن للزوار الحصول على فرصة لتذوق هذا النوع النادر من العسل المالح.
النحل الذي ينتج العسل الفاخر يجمع الرحيق من أشجار القرم في غابات المانجروف الساحلية في أم القيوين ورأس الخيمة.
ولكن ما الذي يجعله مالحًا؟ يقول عبد العظيم، وهو مربي نحل مصري ومؤسس شركة حتا للعسل، إن قرب أشجار المانجروف من البحر "يؤثر على الرحيق، ويعطي العسل نكهته المميزة".
وقال إنه أجرى تجربة على نحله ذات مرة أثناء زيارة إلى غابات المانجروف. وأضاف: "قلت لنفسي، دعونا نترك نحلنا هنا"، مضيفًا أنهم أطلقوا عليه اسم "عسل المانجروف".
وبعد بضعة أيام، جمع العسل وتذوقه، وقال: "كان له طعم لاذع قليلاً، وقد أحبه بعض عملائي".
ومنذ ذلك الحين، يقوم عظيم وفريقه بزيارة أشجار المانجروف كل شهر مايو/أيار على مدى السنوات الثلاث الماضية للتحقق من ازدهار الأزهار. ويقول عظيم: "بمجرد أن تصبح الظروف مثالية، نقوم بنقل النحل في صناديق إلى أشجار المانجروف. وتجمع النحلات الرحيق لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل أن نعيد الصناديق إلى مزرعتنا لاستخراجه".
لا يعرض المهرجان مجموعة متنوعة من العسل فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على ممارسات تربية النحل المستدامة ومجموعة من المنتجات المشتقة من العسل.
عسل عربي ابيض
ومن بين الأصناف الأخرى التي تبرز في المهرجان هو "العسل الأبيض" النادر الذي يتم الحصول عليه من وديان صلالة في سلطنة عمان.
وقال ناصر الحميدي، وهو نحال لديه خبرة تقرب من 30 عامًا: "يتم إنتاج هذا العسل الطبيعي اللذيذ من قبل النحل من رحيق أزهار المجرة والزركين، والتي تزهر لبضعة أيام فقط بعد موسم الخريف. تستمر هذه الأزهار لمدة أسبوعين تقريبًا في عدد قليل من الوديان المختارة في صلالة، مما يجعل العسل نادرًا للغاية ومطلوبًا بشدة".
وأوضح الحميدي أن نقاء العسل يميزه عن الأنواع المشابهة، وقال: "يمكنك أن تجد في السوق عسلاً أبيض من روسيا وكازاخستان، لكن هذا العسل فريد من نوعه في التربة العربية، ويأتي مباشرة من بيئة صلالة"، مضيفاً أن كمية العسل التي يتم حصادها في الموسم الواحد لا تتجاوز 30 كيلوغراماً.
وأضاف الحميدي أن عملية إنتاج العسل نادرة مثل العسل نفسه، حيث يجب على النحل إنتاجه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب عمر الأزهار القصير، حيث يخرج النحل في الصباح لبضع دقائق إلى ساعة لجمع الرحيق ثم يعود إلى الخلايا، وتستمر هذه الدورة لفترة قصيرة فقط، مما يزيد من حصرية العسل.
وأضاف الحميدي أن "توفرها المحدود وأصولها الطبيعية يجعلها سلعة ثمينة لدى المستهلكين العرب".
"مليئة بالعناصر الغذائية"
ومن بين منتجات العسل المبتكرة، مزيج الصمغ العربي (الأكاسيا) مع العسل، الذي ابتكرته منى الصديق، وهي طالبة في السنة الأولى بكلية الطب.
"لقد كان الصمغ العربي يستخدم على نطاق واسع من قبل أسلافنا وما زال شائعًا في جيلنا. أثناء دراستي للطب، تعلمت كيف يدعم الجهاز القلبي الوعائي والجهاز الهضمي"، قالت منى.
خلال مشروع يهدف إلى تعزيز وظائف الجسم، توصلت إلى فكرة خلط الصمغ العربي بالعسل لتحسين الصحة العامة. تقول منى، التي تمتلك عائلتها شركة عسل في العين: "أولاً، قمت بسحق الصمغ العربي وطحنه ثم خلطته مع عسل السمر. تناولت الخليط لمدة شهر، وشعرت بتحسن كبير".
وأضافت "لقد قمت بعد ذلك بتقديمه في متجرنا، وقد أحبه عملاؤنا، كما لاحظوا فوائد صحية كبيرة".