العرب في المهجر يتمسكون بلغتهم عبر "تحدي القراءة"

وعن صعوبة الحفاظ على العربية في بيئة أجنبية، أوضحت: «المشكلة أن المجتمع حولك لا يتحدث العربية، بل لغة البلد أو الإنجليزية في المدرسة، لكن الأمر يعتمد على الأسرة والبيئة التي تعيش فيها. فإذا كنت في بيئة تحافظ على اللغة العربية والدين بشكل عام، فستحافظ على العربية وتسعى لتعلم المزيد».