العربية والاتحاد للطيران تنهيان التحديثات بعد استدعاء إيرباص لــ 6000 طائرة A320

أعلنت شركة طيران "العربية للطيران" الناقلة الإماراتية، يوم السبت، أنها "تعمل على ضمان أقل تأثير ممكن" لسحب طائرات إيرباص A320.
وكانت شركة تصنيع الطائرات العالمية قد أمرت يوم الجمعة بإجراء تغيير فوري في برمجيات طائرات عائلة A320. ومن المحتمل أن يشمل التحديث نحو 6000 طائرة ركاب حول العالم.
وقال متحدث باسم العربية للطيران في بيان لصحيفة "الخليج تايمز": "نؤكد أننا تلقينا التوجيه الصادر عن إيرباص بشأن طائرات A320 التي تشغلها شركات الطيران في جميع أنحاء العالم، والذي يتطلب خضوع عدد من الطائرات لتحديثات برمجية وتقنية محددة".
وأضاف البيان: "تماشياً مع هذا التوجيه، بدأنا في تطبيق الإجراءات المطلوبة على الطائرات المتأثرة في أسطولنا، ونتوقع الانتهاء من جميع التحديثات بحلول نهاية اليوم. لقد عملت فرقنا بجد لضمان أقل تأثير ممكن على عملائنا طوال هذه العملية".
وقالت الناقلة الاقتصادية ومقرها الشارقة: "نأسف لأي إزعاج قد يسببه هذا لبعض عملائنا، حيث نظل ملتزمين تماماً بضمان أعلى معايير السلامة".
تشغل شركات الطيران الإماراتية 106 طائرات من عائلة إيرباص A320 التي استدعتها شركة تصنيع الطائرات الأوروبية، وفقاً لبيانات شاركتها "سيريوم".
وأظهرت البيانات أن "العربية للطيران" و "العربية للطيران أبوظبي" لديهما 67 طائرة A320 في الخدمة.
وأعلنت "الاتحاد للطيران" ومقرها أبوظبي، أن رحلاتها عادت إلى جدولها المعتاد بعد نجاح تثبيت تحديث برنامج إيرباص المطلوب على أسطولها من طائرات A320.
وقالت شركة الطيران في بيان: "بفضل الجهود الاستثنائية لفرقنا التشغيلية والفنية، تم إكمال التحديث بسرعة وبأقل قدر من التعطيل - على الرغم من أن هذه الفترة تعد من أكثر فترات السفر ازدحاماً في مطار زايد الدولي قبيل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة".
وأضافت الاتحاد للطيران: "نحن نقدر احترافية فرقنا في جميع أنحاء الشبكة ونشكر ضيوفنا على صبرهم وتفهمهم. تبقى السلامة هي الأولوية القصوى للاتحاد للطيران، ويسرنا أننا استعدنا الخدمات المنتظمة بسرعة".
أظهرت بيانات "سيريوم" أن الاتحاد للطيران لديها 39 طائرة من عائلة إيرباص A320 قيد التشغيل. في جميع أنحاء الشرق الأوسط، هناك 376 طائرة من عائلة A320 قيد التشغيل، و 48 طائرة مخزنة.
نصحت إيرباص جميع مشغلي عائلة A320 بالحاجة المحتملة لتحديث برمجيات الطيران الحيوية وربما الأجهزة أيضاً، لضمان عدم تأثر طائراتها بالإشعاع الشمسي المكثف.
وقال ساج أحمد، كبير المحللين في "ستراتيجيك إيرو ريسيرش" (StrategicAero Research) ومقرها لندن، إن هذا حدث غير مسبوق نوعاً ما لم يحدث من قبل، ولكنه وُلد في أعقاب رحلة طائرة A320 تابعة لـ "جيت بلو" (JetBlue) والتي واجهت خللاً خطيراً في التحكم في الطيران، مما تسبب في هبوط الطائرة بسرعة ونتج عنه إصابات على متنها.
وقال: "بطبيعة الحال، تحرص إيرباص على فهم ومعالجة هذه المشكلة عبر ما قد يزيد عن 6000 طائرة A320 متأثرة. لا يمكننا في هذه المرحلة استبعاد ما إذا كانت طائرات إيرباص ذات الجسم العريض مثل عائلات A330 و A340 و A350 و A380 متأثرة أم لا".
وأضاف أحمد أن شركات الطيران في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي مثل "العربية للطيران" و "الخطوط السعودية" و "فلاي أديل" (flyadeal) و "طيران ناس" (flynas) و "طيران الجزيرة" و "طيران السلام" (SalamAir) و "مصر للطيران" و "الملكية الأردنية" و "الخطوط الدولية الباكستانية" و "الخطوط الجوية الكويتية" ومجموعة من المشغلين الآخرين ستتأثر بالتأكيد، على الرغم من أن إيرباص لم تحدد بعد الأسطول (الأساطيل) المتأثرة علناً.
وقال أحمد: "اعتماداً على الأرقام، لا يمكن لهذه الطائرات أن تحلق ببساطة حتى يتم الانتهاء من تحديثات البرمجيات و/أو الأجهزة. يمكن أن تستغرق تحديثات البرامج بضع ساعات لإكمالها، ولكن التغييرات الأكثر تعمقاً في الأجهزة يمكن أن تؤدي إلى خروج الطائرات من الخدمة لعدة أيام أثناء انتظار قطع الغيار، مما يعيق الجداول الزمنية. من المحتمل أن يبدأ العملاء في إيلاء المزيد من الاهتمام لنوع الطائرة التي قد يسافرون عليها وتغيير الحجوزات لتجنب طائرة A320 في الوقت الحالي".