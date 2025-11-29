العربية والاتحاد للطيران تنهيان التحديثات بعد استدعاء إيرباص لــ 6000 طائرة A320

وقال أحمد: "اعتماداً على الأرقام، لا يمكن لهذه الطائرات أن تحلق ببساطة حتى يتم الانتهاء من تحديثات البرمجيات و/أو الأجهزة. يمكن أن تستغرق تحديثات البرامج بضع ساعات لإكمالها، ولكن التغييرات الأكثر تعمقاً في الأجهزة يمكن أن تؤدي إلى خروج الطائرات من الخدمة لعدة أيام أثناء انتظار قطع الغيار، مما يعيق الجداول الزمنية. من المحتمل أن يبدأ العملاء في إيلاء المزيد من الاهتمام لنوع الطائرة التي قد يسافرون عليها وتغيير الحجوزات لتجنب طائرة A320 في الوقت الحالي".