"العربية" و"الاتحاد" للطيران تكثفان عملياتهما بعد خروج "ويز إير"

أعلنت العربية للطيران أبوظبي، أول شركة طيران اقتصادي في العاصمة أبوظبي، عن توسيع أسطولها بإضافة طائرتين من طراز إيرباص A320، ليصل إجمالي حجم أسطولها إلى 12 طائرة.

كما أعلنت الشركة عن خططها لإضافة طائرتين إضافيتين من طراز إيرباص A320 قبل نهاية العام. وستعزز هذه الزيادة في الأسطول إجمالي الطاقة الاستيعابية بنسبة 40% بحلول عام 2025، مما يعزز التزام العربية للطيران أبوظبي بنمو قطاع الطيران في العاصمة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الاتحاد للطيران، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق سبع وجهات جديدة في منطقة الخليج وأوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى لتوسيع شبكتها.

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الوجهات الجديدة هي ألماتي، كازاخستان؛ باكو، أذربيجان؛ بوخارست، رومانيا؛ المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية؛ تبليسي، جورجيا؛ طشقند، أوزبكستان؛ ويريفان، أرمينيا. وأوضحت الشركة أن زيادة الرحلات تأتي في إطار استراتيجيتها لجذب المزيد من الرحلات المباشرة من وإلى أبوظبي.

يأتي إعلان شركتي الطيران في أعقاب قرار شركة ويز إير الانسحاب من أبوظبي في سبتمبر 2025 والتركيز على سوقها الرئيسي في أوروبا الشرقية. وأرجعت شركة الطيران، التي تتخذ من المجر مقراً لها، عدم الاستقرار الجيوسياسي الأخير إلى إغلاقات المجال الجوي المتكررة والاضطرابات، مما أثر سلباً على الطلب على السفر، ما يعني فقدان أي أمل في تعافي وحدتها الخاسرة.

وصرحت العربية للطيران أبوظبي بأن هذا التوسع جزء من استراتيجية النمو المتواصلة للشركة. وصرح عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، قائلاً: "إن إضافة طائرات جديدة وتوسيع أسطولنا الاستراتيجي يعكسان التزامنا المستمر بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق شبكتنا. ويدعم هذا النمو الطلب المتزايد على السفر الجوي من وإلى أبوظبي".

وأضاف أن "زيادة القدرة المخطط لها في عام 2025 ستساهم بشكل أكبر في تحقيق الرؤية الاقتصادية والسياحية الأوسع للعاصمة مع الاستمرار في تقديم السفر الجوي القائم على القيمة لعملائنا".

شملت التوسعات الأخيرة لشبكة العربية للطيران أبوظبي رحلات جديدة إلى يريفان وألماتي وسيالكوت، مما عزز حضورها. وتربط الشركة أبوظبي الآن برحلات مباشرة إلى أكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية وأوروبا الشرقية، مما يوفر خيارات سفر سلسة للمقيمين والشركات والزوار على حد سواء.

منذ إطلاقها في عام 2020، برزت العربية للطيران أبوظبي كممكّن رئيسي للاتصال الجوي من عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر لعملائها السفر الجوي بأسعار معقولة وموثوقة.

مع خروج ويز إير من السوق، قد يواجه المسافرون ذوو الميزانية المحدودة ارتفاعًا في أسعار التذاكر. مع ذلك، لا تزال الخيارات المعقولة متاحة للمسافرين على الرحلات القصيرة وحاملي حقائب الظهر من خلال شركات طيران مثل طيران السلام، وطيران ناس، وسبايس جيت، وطيران الجزيرة، والعربية للطيران، وفلاي أديل، وفلاي جناح، وغيرها.

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