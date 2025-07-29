العربية للطيران تضيف رحلة يومية ثالثة إلى بانكوك

ستغادر الرحلة G9 821 مطار الشارقة الساعة 9:55 مساءً، وتصل إلى بانكوك الساعة 7:10 صباحًا. أما الرحلة G9 822، فستغادر بانكوك الساعة 8 صباحًا، وتصل إلى الشارقة الساعة 12 ظهرًا.