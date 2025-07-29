العربية للطيران تضيف رحلة يومية ثالثة إلى بانكوك

أعلنت العربية للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع خدمات رحلاتها إلى بانكوك في تايلاند، بإضافة رحلة يومية ثالثة اعتبارًا من 26 أكتوبر.
ستتيح زيادة عدد الرحلات إلى ثلاث رحلات يومية بين مطار الشارقة الدولي ومطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك للمسافرين تعزيز الاتصال وتوفير المزيد من الراحة وخيارات السفر الأكثر مرونة بين الإمارات العربية المتحدة وتايلاند.
ستغادر الرحلة G9 816 مطار الشارقة الساعة 7:40 صباحًا وتصل إلى بانكوك الساعة 4:55 مساءً بالتوقيت المحلي. وتقلع الرحلة G9 817 من مطار سوفارنابومي الدولي الساعة 5:55 مساءً وتصل إلى الشارقة الساعة 9:55 مساءً.
ستغادر الرحلة G9 821 مطار الشارقة الساعة 9:55 مساءً، وتصل إلى بانكوك الساعة 7:10 صباحًا. أما الرحلة G9 822، فستغادر بانكوك الساعة 8 صباحًا، وتصل إلى الشارقة الساعة 12 ظهرًا.
ستغادر الرحلة G9 823 من الشارقة الساعة 1:15 صباحًا وتهبط في بانكوك الساعة 10:30 صباحًا. أما الرحلة G9824، فستغادر مطار سوفارنابومي الدولي الساعة 11:30 صباحًا وتصل إلى الشارقة الساعة 3:30 مساءً.
الجدول أعلاه ساري المفعول اعتبارًا من 26 أكتوبر وجميع الأوقات محلية.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسعدنا توسيع خدماتنا إلى بانكوك، الأمر الذي يؤكد التزامنا المستمر بتلبية احتياجات العملاء وتعزيز الاتصال بالأسواق العالمية الرئيسية".
وأضاف "نحن ملتزمون بتعزيز تجربة السفر لعملائنا مع المساهمة في نمو العلاقات التجارية والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتايلاند".