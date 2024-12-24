الإمارات
العربية للطيران تستأنف رحلاتها بين أبوظبي وبيروت
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة عن استئناف رحلاتها المباشرة بين الشارقة والعاصمة اللبنانية.
قالت شركة العربية للطيران الاقتصادي اليوم 24 ديسمبر 2024 أنها ستستأنف رحلاتها المباشرة من أبوظبي إلى بيروت اعتباراً من 9 يناير 2025.
وستشهد أربع رحلات مباشرة أسبوعياً بين مطاري زايد الدولي ورفيق الحريري الدولي في بيروت، وذلك أيام الاثنين، والأربعاء، والسبت، والأحد.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الشركة عن استئناف رحلاتها المباشرة بين الشارقة والعاصمة اللبنانية بيروت.
كما أعلنت العربية للطيران عن إطلاق رحلات مباشرة يومية بين مطاري الشارقة الدولي وبيروت اعتباراً من 18 ديسمبر 2024.